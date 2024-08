MOBILITÀ

Sono previste diverse giornate di sciopero per treni, aerei, mezzi pubblici, metropolitana ATM e trasporti merci durante il mese di settembre 2024.

Settembre 2024 sarà un mese caratterizzato da numerosi scioperi che interesseranno il settore dei trasporti in Italia. Gli scioperi riguarderanno il trasporto di treni, voli aerei, mezzi pubblici, metropolitana ATM e trasporti merci.

Di seguito un calendario dettagliato delle giornate di sciopero con date, orari e settori coinvolti, per pianificare al meglio i loro spostamenti.

Sciopero treni settembre 2024, date e orari

Sciopero treni a settembre 2024 con forte rischio di ritardi e cancellazioni di tutti i treni non garantiti. Ecco gli scioperi treni previsti nel settore ferroviario per Trenitalia, Trenord e Italo treno:

6 settembre 2024, fermo del personale Società RFI impianti manutenzione infrastrutture per 24 ore.

8 settembre 2024, sciopero treni del personale macchinisti e capitreno di Trenitalia, TPer, Mercitalia Rail di 23 ore, dalle ore 3.00 del giorno 8 settembre 2024 alle ore 2.00 del 9 settembre 2024.

8 settembre 2024, stop ai treni con personale che svolgono attività ferroviaria di trasporto passeggere Mercitalia dalle ore 3.00 dell’8 settembre 2024 alle ore 2.00 del 9 settembre 2024

19 settembre 2024 a Bologna stop del personale RFI manutenzione infrastrutture dalle 21.59 del 19 settembre 2024 alle 21:59 del 20 settembre 2024.

30 settembre 2024, sciopero treni Trenord dalle ore 3:00 del 30 settembre 2024 alle ore 2:00 del 1 ottobre 2024.

Sciopero aerei a settembre 2024

Elenco delle giornate di sciopero dei voli aerei, con forte rischio di ritardi e cancellazioni di tutti i voli non garantiti.

Sciopero aerei Ita Airways il 7 settembre 2024 di tutto il personale dalle ore 13.00 alle ore 17.00, per 4 ore.

7 settembre 2024, sciopero aerei Wizzair, del personale navigante dalle ore 13.00 alle ore 17.00, per 4 ore.

Sciopero il 7 settembre 2024 dei controllori di volo della Società ENAV all’aeroporto di Roma Fiumicino, per 4 ore, dalle ore 13.00 alle ore 17.00

7 settembre 2024, sciopero aerei del personale di handling e servizi aeroportuali, all’aeroporto di Milano Malpensa, dalle ore 13.00 alle ore 17.00 per 4 ore.

7 settembre 2024, fermo all’aeroporto di Olbia il personale GEASAR per 4 ore, dalle ore 13.00 alle ore 17.00

24 settembre 2024 sciopero aerei del personale e della Compagnia aerea Air Dolomiti di 24 ore.

24 settembre 2024 fermo all’aeroporto di Venezia il personale di terra per 24 ore.

Le compagnie aeree sono tenute, in caso di sciopero aerei ad inviare ad ENAC, l’elenco dei voli garantiti in caso di sciopero. Fasce orarie di tutela con voli garantiti dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle ore 21. L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) comunica la lista dei voli garantiti durante la giornata di sciopero.

Scioperi mezzi di trasporto pubblico a settembre 2024

Le giornate di sciopero previste per i mezzi pubblici includono:

2 settembre 2024, fermo dei mezzi pubblici della Società AMAT di Palermo di 4 ore, dalle 10:00 alle 14:00.

5 settembre 2024, stop del personale delle imprese che svolgono attività di trasporto merci ferroviario di 24 ore.

9 settembre 2024 fermo dei mezzi pubblici per la Società Gest di Firenze di 24 ore.

Sciopero dei mezzi Società EAV di Napoli il 9 settembre 2024 per 4 ore, dalle 13:00 alle 17:00.

9 settembre 2024 stop dei mezzi pubblici a Bari Società AMTAB dalle 13:00 alle 17:00.

13 settembre 2024, stop dei mezzi pubblici a Torino della Società GTT di 24 ore con varie modalità.

20 settembre 2024, sciopero mezzi della metropolitana ATM di Milano di 24 ore.

20 settembre 2024, stop ai mezzi pubblici di Palermo Società AMAT di 24 ore.

27 settembre 2024 stop della Società ARST di Olbia di 8 ore, dalle 09:30 alle 13:30 e dalle 16:30 alle 20:30.

Scioperi trasporto merci settembre 2024

Le agitazioni nel settore del trasporto merci includono:

5 settembre 2024, sciopero trasporto merci personale delle imprese che svolgono attività di trasporto merci ferroviario di 24 ore, dalle 21:00 del 5 settembre alle 21:00 del 6 settembre.

9 settembre 2024 si ferma il trasporto merci società Dinazzano Po Bacino (Emilia Romagna) di 4 ore, dalle 09:00 alle 13:00.

