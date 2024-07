AEREO

Voli aerei Ryanair, interrotti a causa di problemi tecnici IT globali il 19 luglio 2024, disagi e ritardi per i passeggeri a causa del blocco dei sistemi di prenotazione e check-in online.

I voli Ryanair sono interrotti a causa di un problema tecnico IT globale causato da un fornitore terzo. Questo evento, completamente fuori dal controllo di Ryanair, ha influito negativamente sul servizio di prenotazione e check-in online dei voli aerei, rendendolo temporaneamente non disponibile.

Interruzione voli aerei Ryanair

L’interruzione dei voli aerei Ryanair è stata segnalata dalle ore 08:16 del 19 luglio 2024.

I passeggeri dei voli Ryanair che dovevano partire il 19 luglio 2024 e che non avevano ancora effettuato il check-in online sono stati invitati a recarsi in aeroporto per completare il check-in manualmente. Questa soluzione è stata adottata per garantire che i viaggiatori potessero comunque imbarcarsi sui loro voli nonostante i problemi tecnici.

Impatto sui passeggeri

Molti viaggiatori hanno riscontrato notevoli disagi a causa dell’interruzione dei voli Ryanair, con lunghe code presso i banchi check-in degli aeroporti e ritardi nei voli. Ryanair ha espresso il proprio dispiacere per l’inconveniente causato, sottolineando che stavano lavorando intensamente per risolvere la situazione il più rapidamente possibile.

In una dichiarazione ufficiale, Ryanair ha precisato che l’interruzione dei voli aerei è dovuta a un problema globale del sistema IT di un fornitore terzo, ribadendo che la questione era completamente fuori dal loro controllo. La compagnia aerea ha ringraziato i passeggeri per la pazienza e la comprensione durante questo periodo difficile.

