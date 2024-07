AEREO

Ritardi e cancellazioni di tutti i voli aerei in partenza e in arrivo in tutti gli aeroporti

Ritardi e cancellazioni dei voli aerei in partenza e in arrivo, oggi 19 luglio 2024, in tutti gli aeroporti del mondo. Il blocco dei voli aerei è a causa di un problema software a livello mondiale sui sistemi informatici.

Si consiglia di verificare lo stato dei voli aerei con la compagnia aerea di riferimento o sul sito dell’aeroporto.

Gli aeroporti e le compagnie aeree segnalano voli aerei in ritardo e cancellati a causa di un blocco informatico ai sistemi Microsoft. La grave interruzione dei voli aerei dipende dai sistemi Microsoft in tutto il mondo a causa di un aggiornamento del software Crowdstrike, con conseguenti problemi per i viaggiatori, nelle procedure di prenotazione e check-in.

Blocco voli aerei, le comunicazioni di compagnie aeree e aeroporti

Ita Airways voli bloccati e verifica stato del volo

E’ in corso un problema generalizzato a livello mondiale sui sistemi informatici che sta causando importanti disservizi al trasporto aereo con conseguenti ritardi e cancellazioni dei voli aerei. Vi preghiamo di verificare o stato del volo prima di recarvi in aeroporto.

Wizz Air voli bloccati check-in gratuito è disponibile in aeroporto

Wizz Air informa i clienti di arrivare in aeroporto almeno 3 ore prima del volo oggi 19 luglio 2024. Si prevedono potenziali disagi per i voli aerei a causa di un’interruzione globale dei sistemi IT di terze parti.

Come tutte le compagnie aeree oggi, Wizz Air sta affrontando enormi sfide tecniche a causa dell’interruzione dei sistemi IT globali di terze parti. I clienti di Wizz Air potrebbero riscontrare disagi in tutta la rete con i servizi del sito web e dell’app mobile temporaneamente non disponibili.

I seguenti servizi online attualmente non sono disponibili:

Sito web e applicazione mobile di Wizz Air;

Sistema di prenotazione;

Sistema di check-in online e visualizzazione della carta d’imbarco;

Centri di contatto – nuove prenotazioni e modifiche a quelle esistenti;

Durante l’interruzione per i voli aerei il check-in gratuito è disponibile in aeroporto. Pertanto, consigliamo ai passeggeri di arrivare in aeroporto almeno 3 ore prima dell’orario di partenza previsto per avere il tempo sufficiente per il check-in, il controllo di sicurezza e le procedure specifiche di salute e sicurezza dell’aeroporto.

Vi ringraziamo per la comprensione mentre affrontiamo gli effetti dell’interruzione globale dei sistemi IT. Il team di Wizz Air sta facendo tutto il possibile per ridurre al minimo i disagi per i clienti.

Ryanair voli bloccati check-in in aeroporto

Interruzioni della rete (venerdì 19 luglio) dovute a un’interruzione del sistema globale di terze parti. Voli aerei in ritardo o cancellati.

Stiamo riscontrando un’interruzione della rete a causa di un’interruzione IT globale di terze parti , che è completamente fuori dal nostro controllo. Prenotazione e check-in non sono attualmente disponibili. Se devi partire oggi (19 luglio) e non hai ancora effettuato il check-in per il tuo volo, puoi farlo in aeroporto.

Aeroporto di Roma ritardi e cancellazioni dei voli aerei

Aeroporti di Roma segnala che, nonostante i propri sistemi non siano stati impattati, si stanno verificando ritardi e/o cancellazioni sui voli in partenza e in arrivo a causa di un problema generalizzato a livello mondiale sui sistemi informatici. Si consiglia di verificare lo stato del proprio volo con la compagnia di riferimento o su www.adr.it

Leggi anche: Voli aerei Ryanair interrotti per problemi tecnici IT il 19 luglio 2024