AEREO

Etihad Airways, compagnia aerea nazionale degli Emirati Arabi Uniti, ha annunciato un ampliamento significativo dei voli per Abu Dhabi da Milano e Roma per l’estate 2025. I nuovi voli sono già prenotabili e rappresentano un aumento notevole della capacità per i passeggeri italiani.

Nuovi voli per Abu Dhabi da Milano e Roma

A partire da dicembre 2024 per Milano e da febbraio 2025 per Roma, i voli per Abu Dhabi da Milano e Roma saranno aumentati a due frequenze giornaliere per ciascuna città. Questo ampliamento porta il totale a 14 voli settimanali, migliorando significativamente la connettività tra Italia ed Emirati Arabi Uniti.

I nuovi collegamenti saranno operati con orari ottimizzati, con partenza alle 14:00, per offrire maggiore flessibilità ai passeggeri e migliorare l’esperienza di viaggio.

Collegamenti Etihad Airways da Milano e Roma

I voli per Abu Dhabi da Milano e Roma saranno disponibili con frequenze giornaliere, con opzioni di partenza e arrivo sia al mattino che alla sera. Questa modifica consente ai viaggiatori di scegliere l’orario più adatto alle loro esigenze, ottimizzando i tempi di soggiorno e migliorando la flessibilità dei viaggi.

Arik De, chief revenue and commercial officer di Etihad Airways, ha dichiarato: “L’espansione dei voli per Abu Dhabi da Milano e Roma sottolinea l’importanza del mercato italiano per Etihad Airways. Siamo lieti di offrire il doppio dei collegamenti, garantendo maggiore opzione e flessibilità ai nostri passeggeri.”

Con l’aumento dei voli da Milano e Roma, si rafforza la sua posizione dell’hub. Il programma di scalo gratuito di Etihad consente ai passeggeri di usufruire di soggiorni fino a due notti gratuite in hotel di prima classe ad Abu Dhabi, offrendo l’opportunità di trasformare i propri scali in esperienze significative.

Continua a leggere: Voli aerei, visto d’ingresso Regno Unito, dal 2025 obbligatorio per i viaggiatori europei