A partire dal 2 aprile 2025, i cittadini europei, inclusi gli italiani, dovranno ottenere un visto d’ingresso per viaggiare nel Regno Unito. Per chi viaggia con un volo aereo verso il Regno Unito sarà necessario il visto.

Il nuovo sistema di visto nel Regno Unito, chiamato Electronic Travel Authorisation (ETA), è obbligatorio per chi non è in possesso di un visto di lavoro o di residenza.

Voli aerei e visto d’ingresso Regno Unito: come funziona l’ETA

Per chi pianifica voli aerei verso il Regno Unito, sarà necessario richiedere il visto d’ingresso ETA. Il sistema richiede la compilazione di un modulo online e il pagamento di una tassa di 10 sterline. I viaggiatori potranno completare la procedura di richiesta del visto tramite l’app UK ETA, disponibile sugli smartphone, semplificando il processo di ottenimento del visto.

Quando sarà obbligatorio l’ETA per i voli aerei verso il Regno Unito?

Dal 2 aprile 2025, il visto d’ingresso nel Regno Unito ETA sarà obbligatorio per tutti i cittadini dell’Unione Europea. Tuttavia, sarà possibile richiederlo già dal 5 marzo 2025. Per i viaggiatori non europei, il visto d’ingresso è richiesto dall’8 gennaio 2025.

Perché è necessario un visto per i voli aerei verso il Regno Unito?

Il visto nel Regno Unito ETA è stato introdotto per aumentare la sicurezza e prevenire abusi del sistema d’immigrazione. Con l’uscita del Regno Unito dall’UE, i viaggiatori europei non godono più della libera circolazione. Quindi, chiunque desideri prendere voli aerei per il Regno Unito dovrà ottenere un visto, anche per soggiorni brevi.

Come richiedere il visto d’ingresso ETA prima di un volo aereo

Richiedere il visto d’ingresso ETA per i voli aerei verso il Regno Unito è semplice:

Scaricare l’app UK ETA .

. Compilare il modulo con i dettagli personali e del viaggio.

Pagare la tassa di 10 sterline.

Si riceve la conferma elettronica da presentare all’arrivo nel Regno Unito.

Se si sta pianificando un volo aereo verso il Regno Unito a partire dal 2025, è necessario richiedere il visto d’ingresso ETA in anticipo. Prepararsi adeguatamente per evitare problemi all’arrivo.

