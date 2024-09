AEREO

Qatar Airways è la compagnia aerea ufficiale della UEFA Champions League fino al 2030. La partnership strategica UEFA Champions League, che segue le precedenti collaborazioni con UEFA EURO 2020™ e UEFA EURO 2024™. Rafforza ulteriormente la presenza della compagnia aerea nel panorama sportivo europeo.

La UEFA Champions League rappresenta uno dei tornei di calcio più importanti a livello mondiale, attirando milioni di tifosi ogni stagione. Qatar Airways, con la sua vasta rete di oltre 170 destinazioni globali e oltre 50 città servite in Europa, vede in questa collaborazione un’opportunità per consolidare la sua immagine internazionale e il suo impegno verso lo sport. L’accordo prevede inoltre i diritti di sponsorizzazione di altre competizioni UEFA, come la Supercoppa UEFA, la UEFA Youth League e la Futsal.

Il CEO del Gruppo Qatar Airways, l’Ing. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “Essere la Compagnia Aerea Ufficiale della UEFA Champions League ci permette di rafforzare i nostri legami con l’Europa e di promuovere l’eccellenza in tutto il mondo. Questa partnership rappresenta un importante passo avanti nella nostra strategia. Connettere le persone attraverso lo sport e di sostenere le competizioni sportive di alto livello.”

Inoltre, grazie alla partnership con la UEFA Champions League, il Qatar Airways Privilege Club offrirà ai tifosi della UEFA Champions League promozioni esclusive. Sconti fino al 12% sulle tariffe dei voli e pacchetti di viaggio su misura per seguire le partite del torneo. Questo si inserisce in una strategia di marketing più ampia che coinvolge anche Qatar Duty Free, l’Aeroporto Internazionale di Hamad e una serie di promozioni pensate per rendere l’esperienza di viaggio dei tifosi ancora più speciale.

Aleksander Čeferin, Presidente della UEFA, ha aggiunto: “Qatar Airways è un partner con cui condividiamo la passione per lo sport e una visione globale. Questa nuova partnership rafforza ulteriormente il legame tra il calcio e uno dei principali vettori aerei al mondo, offrendo ai tifosi un’esperienza unica.”

Oltre al calcio, il portfolio di sponsorizzazioni sportive di Qatar Airways include numerose altre competizioni di alto profilo. La FIFA World Cup™, il Paris-Saint Germain (PSG), la Formula 1® e il MotoGP.

Qatar Airways conferma l’impegno della compagnia a supportare lo sport a livello globale, offrendo ai tifosi non solo connettività, ma anche esperienze memorabili in occasione dei principali eventi sportivi.

Qatar Airways continua a puntare su una strategia di espansione globale, utilizzando lo sport come mezzo per unire culture e persone da ogni parte del mondo, e la UEFA Champions League si rivela una piattaforma ideale per perseguire questo obiettivo.

