Immatricolati 5mila nuovi aerei con motore elettrico e a idrogeno entro il 2050 in Europa

Entro il 2050, l’Europa potrebbe vedere l’immatricolazione di almeno 5.000 nuovi aerei elettrici e a idrogeno, se ne parla all’Air Mobility Show di Roma. Con politiche più incisive a sostegno delle tecnologie sostenibili nel trasporto aereo, il numero di nuovi aerei elettrici e a idrogeno potrebbe salire a 23.000.

L’utilizzo di aerei elettrici e a idrogeno ridurrebbe le emissioni di carbonio tra il 12% e il 31% per i voli a breve e medio raggio.

Questi dati sono stati forniti dalla Alliance for Zero-Emission Aviation (AZEA), un’iniziativa pubblico-privata della Commissione Europea, nata per guidare l’industria del settore aereo verso la decarbonizzazione.

Uno degli eventi dove si discuterà del futuro del volo green, con aerei elettrici e a idrogeno, è l’Air Mobility Show, che si terrà dal 16 al 18 ottobre 2024 alla Fiera di Roma, all’interno del contesto della fiera internazionale ZeroEmission Mediterranean 2024.

L’Air Mobility Show a Roma metterà al centro il ruolo dei droni, della mobilità aerea innovativa e delle soluzioni con aerei elettrici e a idrogeno per il trasporto aereo.

Aerei elettrici e a idrogeno

Secondo le previsioni dell’AZEA, già entro il prossimo decennio vedremo entrare nel mercato dell’aviazione nuovi aerei alimentati da motori elettrici, ibridi e a idrogeno. Gli aerei elettrici e a idrogeno avranno un impatto significativo sul settore dell’aviazione regionale e sui servizi di aerotaxi a decollo verticale.

Entro il 2040, saranno in servizio anche grandi aerei a lungo raggio alimentati a idrogeno, segnando una svolta nella sostenibilità dei voli internazionali.

L’Air Mobility Show ospiterà il convegno “Volo futuro: prospettive dell’aviazione elettrica e sostenibile” il 16 ottobre, con la partecipazione di esperti di enti internazionali come l’European Aviation Safety Agency (EASA) e l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), e rappresentanti di aziende leader nel settore come Aeroporti di Roma, Jekta, Flying Whales e Pipistrel.

Roma Drone Conference

In parallelo all’Air Mobility Show, la fiera ZeroEmission Mediterranean 2024 ospiterà la Roma Drone Conference il 17 ottobre, con un focus specifico sul mercato degli Unmanned Aerial Systems (UAS) e sull’Innovative Air Mobility (IAM). Questo evento rappresenta un punto di riferimento per il settore dei droni e si concentrerà anche sulle sfide della mobilità aerea urbana con aerotaxi elettrici e la creazione di una rete di vertiporti.

