Leonardo, azienda leader nel settore della difesa e aerospazio, è l’event partner del Drone Contest 2024, che si svolgerà nell’ambito di Dronitaly, la principale manifestazione dedicata ai droni a uso professionale in Italia, dal 9 all’11 ottobre 2024 a Bologna. Durante l’evento, il 10 ottobre verrà premiato il vincitore del contest, con una cerimonia speciale che vedrà la partecipazione di 7 università italiane. Il 9 ottobre si terranno le competizioni, mentre l’11 ottobre sarà dedicato a un evento di presentazione dei progetti universitari.

Il Drone Contest 2024 di Leonardo

Il Drone Contest, giunto alla sua quinta edizione, è un progetto innovativo che promuove l’intelligenza artificiale applicata ai sistemi senza pilota. Realizzato in collaborazione con prestigiosi atenei italiani, come il Politecnico di Torino e Milano, l’Università di Bologna e altre, il contest mira a creare un ecosistema in cui università, PMI, grandi imprese, spin-off e start-up collaborano per sviluppare soluzioni concrete.

Le competizioni del Drone Contest si svolgeranno in un ambiente urbano simulato, dove droni e robot di terra collaboreranno per svolgere compiti decisionali, riducendo i tempi di intervento umano. “Dietro questa sfida si cela la volontà di sviluppare soluzioni applicabili a contesti complessi, come le ispezioni in aree colpite da disastri naturali”, ha spiegato Salvatore Scervo, responsabile di innovation, labs & intellectual property di Leonardo.

Formazione e opportunità per i giovani talenti

Il Drone Contest non è solo una competizione tecnica, ma un’opportunità per giovani studenti di interfacciarsi con il mondo del lavoro. “Alcuni partecipanti delle edizioni precedenti sono oggi coinvolti nei nostri Innovation Leonardo Labs”, ha aggiunto Scervo, sottolineando l’importanza di formare nuovi talenti che lavoreranno con tecnologie di frontiera, come l’intelligenza artificiale e il quantum computing.

Dronitaly 2024 fiera dell’innovazione

Dronitaly non sarà solo una vetrina per il Drone Contest, ma si propone come il centro di un ecosistema tecnologico. “Il nostro obiettivo è creare una piattaforma dove grandi imprese, PMI e start-up possano crescere insieme nell’intelligenza artificiale applicata alla mobilità e al trasporto autonomo”, ha dichiarato Paolo Angelini, AD di BFWE – BolognaFiere Water&Energy.

Quest’anno, Dronitaly lancerà anche un nuovo spazio innovativo. Il ConventionHUB, un’area di 400 metri quadrati progettata dall’architetto Giancarlo Zema. Ospiterà convegni, incontri B2B ed esposizioni di progetti all’avanguardia.

Dronitaly 2024 si terrà in contemporanea con altre manifestazioni importanti: Fueling Tomorrow, SAIE e Asphaltica. Offre un’opportunità unica per il networking tra oltre 600 espositori e 40.000 visitatori attesi. Inoltre, sponsor di rilievo come EHang e Bluenest presenteranno le ultime innovazioni, tra cui il drone passeggeri EHang216-S, uno dei protagonisti più attesi della fiera.

Il Drone Contest 2024 di Leonardo, inserito nel contesto di Dronitaly, è volto allacreazione di un ecosistema tecnologico. Unisce imprese, università e giovani talenti. Ha l’obiettivo di innovare i sistemi di mobilità autonoma e l’uso dei droni. Questo evento è un’opportunità per tutti i partecipanti di contribuire a un futuro più efficiente e sicuro.

