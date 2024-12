AEREO

Previste 400 nuove assunzioni per rafforzare l’efficienza operativa

Il rinnovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (Ccnl) trasporto aereo Enav è un risultato determinante per i lavoratori del settore del trasporto aereo. Il Ccnl trasporto aereo Enav introduce adeguamenti salariali, miglioramenti contrattuali e prevede l’assunzione di 400 nuove risorse, portando importanti benefici al comparto trasporto aereo.

Ccnl trasporto aereo Enav: sottoscritto il rinnovo

Il rinnovo del Ccnl trasporto aereo Enav è stato raggiunto dopo mesi di mobilitazioni, assemblee e scioperi che hanno coinvolto tutti i dipendenti del Gruppo. Questo impegno ha portato a un contratto più equo e attento alle specificità professionali, correggendo molte criticità presenti nelle precedenti versioni, con un impatto positivo per l’intero settore del trasporto aereo.

Le principali novità introdotte includono:

Incrementi economici per tutti i dipendenti, con adeguamenti salariali in linea con le esigenze attuali nel settore trasporto aereo;

Miglioramenti contrattuali , che garantiscono una maggiore attenzione ai ruoli professionali specifici del trasporto aereo;

Correzioni delle storture e delle iniquità rilevate nelle precedenti stesure contrattuali del settore trasporto aereo.

Nuove assunzioni Enav per potenziare il settore del trasporto aereo

Un elemento centrale del nuovo Ccnl trasporto aereo Enav è l’impegno del Gruppo Enav a procedere con l’assunzione di 400 nuove lavoratrici e lavoratori. Questa iniziativa contribuirà a rafforzare l’efficienza operativa del settore trasporto aereo, oltre a offrire nuove opportunità occupazionali e migliorare le prospettive del comparto trasporto aereo.

Il contributo dei lavoratori Enav e delle organizzazioni sindacali

L’impegno dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali è stato determinante per ottenere un contratto più equo per il trasporto aereo.

L’obiettivo principale rimane quello di ridurre le sperequazioni all’interno del settore trasporto aereo e di garantire una rappresentanza più incisiva nelle future negoziazioni, già previste per i primi mesi del 2025.

Il rinnovo del Ccnl trasporto aereo Enav è un risultato significativo per il settore trasporto aereo in Italia. Questo accordo risponde alle necessità dei lavoratori e offre nuove opportunità di crescita professionale, contribuendo al miglioramento generale del comparto trasporto aereo.

