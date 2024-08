AEREO

Con Telepass il Fast Track è gratuito all’aeroporto di Milano Malpensa e di Milano Linate fino al 31 dicembre 2024.

Telepass lancia il nuovo servizio Fast Track all’aeroporti di Milano Malpensa T1 e aeroporto di Milano Linate, offrendo ai propri clienti un accesso prioritario e gratuito ai controlli di sicurezza.

Con questa innovazione, attiva in vista delle partenze dei voli aerei estivi, Telepass semplifica la mobilità per i suoi utenti.

Dal 2011, Telepass collabora con SEA, la società che gestisce gli aeroporti di Milano, per migliorare i servizi di mobilità.

L’aeroporto di Milano Linate è stato il primo in Italia a introdurre il pagamento dei parcheggi tramite Telepass. Ora, con il servizio Fast Track, i clienti Telepass possono godere di un’esperienza di viaggio, prima del volo aereo, ancora più agevole, riducendo i tempi di attesa ai controlli di sicurezza.

Come funziona il servizio gratuito Fast Track di Telepass

Il Fast Track di Telepass è semplice e intuitivo:

Accesso all’app : i clienti Telepass devono accedere alla sezione “riepilogo” nell’app Telepass.

: i clienti Telepass devono accedere alla sezione “riepilogo” nell’app Telepass. Richiesta del Fast Track : fare tap su “Fast Track” e inserire codice fiscale ed e-mail collegati a un contratto Telepass attivo.

: fare tap su “Fast Track” e inserire codice fiscale ed e-mail collegati a un contratto Telepass attivo. Generazione del QR code : un QR code verrà inviato via e-mail, da mostrare al varco dedicato in aeroporto.

: un QR code verrà inviato via e-mail, da mostrare al varco dedicato in aeroporto. Utilizzo del servizio: presentarsi al varco Fast Track con la carta d’imbarco e il QR code sul telefono.

Ogni cliente può richiedere fino a un massimo di 5 Fast Track, utilizzabili per sé o per i propri compagni di viaggio. Il servizio è gratuito per i clienti Plus e omaggiato per i clienti Base fino al 31 dicembre 2024.

Il lancio del servizio Fast Track all’aeroporto di Milano Malpensa e all’aeroporto di Milano Linate è parte della strategia di Telepass di offrire una mobilità sempre più fluida e integrata.

Come sottolineato da Aldo Agostinelli, chief consumer sales and marketing officer, “Vogliamo continuare a valorizzare il tempo dei nostri clienti, offrendo un’esperienza completa e digitale che accompagna le persone in tutte le fasi del viaggio.”

Nei prossimi giorni, il servizio sarà esteso ad altri aeroporti italiani, ampliando ulteriormente la rete di soluzioni innovative offerte da Telepass. Questa iniziativa conferma l’impegno della società a migliorare costantemente la qualità e la capillarità dei suoi servizi.

Il nuovo servizio Fast Track di Telepass rappresenta un significativo miglioramento per i viaggiatori frequentatori degli aeroporti di Milano. Riducendo i tempi di attesa ai controlli di sicurezza e semplificando il processo di imbarco, Telepass continua a dimostrare la sua leadership nel settore della mobilità intelligente, offrendo soluzioni pratiche e vantaggiose per i suoi clienti.

Per ulteriori informazioni e per richiedere il servizio “Fast Track”, i clienti possono accedere all’app Telepass e seguire le istruzioni indicate.

