AEREO

Dal 1° settembre, i viaggiatori dovranno nuovamente rispettare il limite di 100 ml per i contenitori di liquidi nel bagaglio a mano dei voli aerei. La decisione è stata presa dalla Commissione Europea.

Il limite per i liquidi nel bagaglio a mano dei voli aerei, dal 1 settembre 2024 è previsto anche negli aeroporti europei che dotati di scanner di nuova generazione (C3).

Cosa cambia per i passeggeri dei voli aerei?

I passeggeri dei voli aerei, dal 1 settembre 2024, devono nuovamente rispettare il limite di 100 ml per i contenitori di liquidi nel bagaglio a mano. Tutti i liquidi dovranno essere in contenitori con capacità non superiore a 100 ml ciascuno. Inserirli in un sacchetto di plastica trasparente non superiore a 1 litro.

Questo cambiamento può causare rallentamenti ai controlli di sicurezza, soprattutto in aeroporti dove gli scanner C3 avevano eliminato tali restrizioni. È consigliato arrivare in aeroporto con maggiore anticipo e informarsi sulle nuove regole specifiche dell’aeroporto di partenza.

La Commissione Europea ha spiegato che la reintroduzione del limite di 100 ml per i liquidi per il bagaglio a mano dei voli aerei è dovuta a problemi tecnici riscontrati negli scanner C3. Questi dispositivi avanzati dovevano permettere ai passeggeri di trasportare liquidi sui voli aerei senza restrizioni. I problemi emersi hanno portato la Commissione a ripristinare temporaneamente le vecchie regole per garantire la sicurezza. La misura è stata presa in accordo con i partner internazionali e resterà in vigore fino alla risoluzione dei problemi tecnici.

Numerosi aeroporti europei, tra cui l’aeroporto di Fiumicino a Roma avevano investito molto negli scanner C3. Questi sono infatti in grado di eliminare l’obbligo di contenitori da 100 ml per i bagagli a mano dei voli aerei.

L’Airports Council Europe (ACI Europe) ha espresso preoccupazioni per l’aumento della pressione operativa e i costi aggiuntivi necessari per adeguarsi nuovamente alle vecchie regole. La decisione mette in difficoltà gli aeroporti che hanno adottato la costosa tecnologia C3, incidendo negativamente sia a livello operativo che finanziario.

Ripristino del limite per i contenitori di liquidi nel bagaglio a mano

La Commissione Europea ha sottolineato che la misura di ripristino del limite per i contenitori di liquidi nel bagaglio a mano, sui voli aerei è temporanea. Non mette in discussione le prestazioni degli scanner C3. Tuttavia, l’ACI Europe ha richiesto una chiara tabella di marcia per il ritorno alla normalità. Perripristinare la fiducia nel sistema di certificazione delle apparecchiature di sicurezza aerea.

In attesa della risoluzione dei problemi tecnici con gli scanner C3, dal 1 settembre 2024, i passeggeri devono nuovamente rispettare il limite di 100 ml per i contenitori di liquidi nel bagaglio a mano per evitare disagi e ritardi ai controlli di sicurezza.

