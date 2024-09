AEREO

Il Bonus sconto voli residenti Sicilia, creato per contrastare il caro voli e offrire rimborsi sui biglietti aerei ai cittadini siciliani, ha esaurito i fondi disponibili. Lo segnala il Codacons, che annuncia azioni contro la Regione Sicilia

Il bonus sconto voli residenti Sicilia prevede un rimborso tra il 25% e il 50% per i voli nazionali da e per la Sicilia effettuati tra il 15 marzo e il 31 dicembre 2024.

Molti siciliani che hanno tentato di usufruire dell’agevolazione hanno trovato scoperto che i fondi sono terminati. Il bonus non è erogato fino a nuova disponibilità.

Tutti coloro che in questi giorni cercano di ottenere il bonus sconto voli residenti Sicilia istituito dalla Regione Siciliana per mitigare il prezzo dei voli, pari ad un rimborso dal 25% al 50% del costi dei biglietti per i voli nazionali da o per la Sicilia, effettuati fra il 15 marzo e il 31 dicembre, sanno che il bonus non verrà erogato per mancanza di fondi

Messaggio ufficiale Bonus sconto voli residenti Sicilia

Il messaggio che si legge sulla piattaforma. “ATTENZIONE per le istanze presentate e approvate a tutt’oggi e non ancora liquidate, si comunica che i suddetti contributi verranno erogati non appena si avrà la disponibilità finanziaria di cui si è ancora in attesa”.

Le associazioni dei consumatori

“La misura introdotta da Schifani, e da noi ritenuta insufficiente e inadeguata, adesso costituisce l’ennesimo miraggio per i siciliani”. – afferma il Vice Presidente Regionale Codacons, Bruno Messina – E così se in precedenza chi ha usato il portale si è trovato a dover attendere circa due mesi per conseguire l’indennizzo, adesso non si sa se e quanto otterrà il sostegno economico. In realtà abbiamo sempre evidenziato la mancanza, in materia di trasporto aereo, di un piano di interventi strutturato, necessario per garantire ai siciliani soluzioni concrete e non temporanee. Difatti, come avevamo sottolineato, il voucher non affronta le cause strutturali del fenomeno del caro-voli, cercando solo di tamponare il problema”.

L’esaurimento dei fondi del Bonus sconto voli residenti Sicilia lascia i siciliani senza rimborsi per il caro voli. Non è chiaro quando o se i fondi saranno reintegrati. Il Codacons continuerà a monitorare la situazione e a tutelare i diritti dei cittadini, richiedendo alla Regione Sicilia misure concrete per affrontare il problema.

