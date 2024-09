AEREO

Il 7 settembre 2024, è previsto uno sciopero aerei che coinvolge tutto il personale di Ita Airways, con possibili ritardi e cancellazioni dei voli aerei.

Lo sciopero aerei del 7 settembre 2024 di Ita Airways, con possibili ritardi e cancellazioni dei voli aerei è indetto dai sindacati Fit-Cisl e Ugl Trasporto Aereo e si terrà dalle ore 13.00 alle ore 17.00. La protesta è stata annunciata dopo il fallimento di due tentativi di accordo con l’azienda, sia in sede aziendale che presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Durante lo sciopero aerei del 7 settembre 2024 sono previste fasce orarie di tutela dei voli aerei, dalle ore 7.00 alle 10.00 e dalle ore 18.00 alle 21.00, nelle quali i voli aerei devono essere garantiti e comunque effettuati.

Attualmente, ENAC non ha ancora comunicato l’elenco ufficiale dei voli garantiti il 7 settembre 2024.

Sciopero aerei 7 settembre 2024 ritardo e cancellazione dei voli aerei

Durante lo sciopero aerei del 7 settembre 2024 dalle ore 13.00 alle ore 17.00, potrebbero verificarsi ritardi, annullamenti e cancellazioni dei voli aerei.

I passeggeri con un volo aereo programmato il 7 settembre 2024, durante lo sciopero, sono invitati a monitorare attentamente la situazione del proprio volo aereo.

Cosa fare in caso di ritardo o cancellazione del volo aereo

Si consiglia ai passeggeri di verificare lo stato del proprio volo aereo tramite la sezione “stato dei voli”. Consultare il sito ufficiale di Ita Airways o tramite l’applicazione della compagnia.

In caso di ritardo o cancellazione del volo aereo, è importante contattare immediatamente il proprio operatore o l’assistenza clienti. Per ricevere informazioni aggiornate e istruzioni su come procedere.

Voli aerei garantiti durante lo sciopero aerei del 7 settembre 2024

ENAC, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, non ha ancora rilasciato l’elenco ufficiale dei voli aerei garantiti del 7 settembre.

Si raccomanda ai viaggiatori di rimanere aggiornati sugli sviluppi attraverso i canali ufficiali di Ita Airways.

