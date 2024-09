AEREO

Sono stati cancellati tutti i voli in partenza ed arrivo, per motivi di sicurezza e mancanza di personale.

Lo sciopero aerei all’Aeroporto di Bruxelles Charleroi (BSCA), Belgio, ha portato alla cancellazione totale di tutti i voli in arrivo e in partenza oggi, 13 settembre 2024.

Lo sciopero aerei, causato e dal deterioramento delle condizioni di lavoro, ha lasciato migliaia di passeggeri bloccati a terra

Sciopero voli aerei Aeroporto di Bruxelles Charleroi in Belgio

Lo sciopero voli aerei è organizzato dai sindacati che chiedono un miglioramento delle condizioni di lavoro, denunciando l’aumento del carico di lavoro senza un corrispondente incremento del personale. Le trattative tra i sindacati e la direzione dell’aeroporto non hanno portato a una risoluzione, prolungando il disagio.

Voli cancellati a causa dello sciopero aerei

A seguito del sciopero voli aerei all’Aeroporto di Bruxelles Charleroi in Belgio, oltre 80 voli programmati per oggi sono cancellati. Sei di questi voli sono stati dirottati all’Aeroporto di Bruxelles, che dista circa 70 chilometri. La maggior parte delle compagnie colpite dallo sciopero sono low cost, come Ryanair e Wizz Air.

Sciopero aerei a Bruxelles Charleroi: la comunicazione ufficiale dell’aeroporto

In un comunicato ufficiale, l’Aeroporto di Bruxelles Charleroi ha avvisato i passeggeri di non recarsi allo scalo e di contattare le compagnie aeree per eventuali aggiornamenti. La situazione rimane critica e senza una soluzione immediata. Comunicazione ufficiale.

voli aerei cancellati, cosa devono fare i passeggeri

I passeggeri colpiti dal sciopero aerei all’Aeroporto di Bruxelles Charleroi devono contattare la loro compagnia per riprogrammare il volo o richiedere un rimborso. Coloro che devono partire urgentemente possono considerare l’opzione di volare dall’Aeroporto di Bruxelles, sebbene questo comporti ulteriori disagi.

Il sciopero voli aerei di oggi rappresenta una nuova escalation nel conflitto tra il personale aeroportuale e la direzione. Con migliaia di passeggeri colpiti e decine di voli cancellati, la situazione richiede una risoluzione rapida per evitare ulteriori scioperi e disagi.

