Enav assume diplomati senza esperienza un’opportunità di lavoro a tempo indeterminato in tutta Italia.

Enav, l’ente che gestisce il traffico aereo in Italia, ha annunciato nuove assunzioni per diplomati senza esperienza. L’offerta riguarda il ruolo di operatore tecnico junior, una posizione fondamentale per la manutenzione e la gestione dei sistemi di navigazione aerea.

Enav, tramite la sua società Techno Sky, è alla ricerca di nuovo personale. L’azienda non richiede esperienza pregressa, e offre un percorso formativo dedicato. I candidati selezionati saranno assunti a tempo indeterminato, distribuiti in varie sedi in tutta Italia.

Requisiti richiesti

Per candidarsi al ruolo di operatore tecnico junior Enav, è necessario:

Diploma di scuola secondaria di secondo grado in uno dei seguenti indirizzi:

Manutenzione e assistenza tecnica

Tecniche delle industrie elettriche o elettroniche

Elettronica ed elettrotecnica

Informatica e telecomunicazioni

Conoscenza della lingua inglese a livello A2 o superiore

Conoscenza della lingua italiana a livello C1 o superiore

Selezione personale

La selezione per l’offerta di lavoro in Enav prevede uno screening preliminare dei curriculum. I candidati idonei riceveranno, entro il 22 luglio 2024, una richiesta via e-mail per fornire il loro titolo di studio, completando così la candidatura.

Le sedi di lavoro disponibili coprono l’intero territorio italiano, includendo città come:

Ancona

Torino

Linate

Ciampino

Genova

Malpensa

ACC-Padova

ACC-Milano

ACC-Brindisi

Venezia

Bergamo

Forlì

Napoli

Bari

Sardegna

Fiumicino

Bolzano

Catania

Inviare la candidatura per l’offerta di lavoro Enav

I diplomati interessati possono candidarsi online inviando il proprio curriculum vitae entro le ore 15.00 del 22 luglio 2024. Per ulteriori dettagli, è possibile visitare questa pagina del sito web del Gruppo Enav e cliccare su “Operatore Tecnico” per scaricare l’annuncio completo.

