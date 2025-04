CAMION

Opportunità di lavoro come autista di camion in Germania con patente, contratto e stipendio garantiti candidandosi entro il 16 maggio 2025.

Chi desidera lavorare come autista di camion in Germania può aderire a un’iniziativa europea offre opportunità concrete di lavoro nel settore dell’autotrasporto in Germania. ‎

Si tratta di un progetto congiunto promosso dalla rete EURES Italia e Germania e dal servizio tedesco di collocamento internazionale ZAV, in collaborazione con le agenzie del lavoro della Baviera e del Nord Reno-Vestfalia.

L’obiettivo è quello di formare nuovi autisti professionisti di camion e autobus, attraverso un percorso completo che include formazione linguistica, acquisizione della patente di guida professionale e inserimento con contratto di lavoro presso aziende.

Autista di camion in Germania: formazione, stipendio e condizioni di lavoro

Il progetto prevede un percorso di circa 7-10 mesi che inizia con un contratto da assistente in Germania (14 euro lordi/ora), accompagnato da corsi intensivi di tedesco e dalla formazione per ottenere la patente C/CE o D/DE e la carta del conducente.

Terminata la formazione, è garantito un contratto da autista professionista a tempo pieno, con uno stipendio minimo di 2.500 euro lordi al mese. Il datore di lavoro aiuterà anche nella ricerca dell’alloggio.

Corsi di tedesco nel proprio paese e in Germania finanziati tramite il progetto

In Germania: contratto di lavoro come assistente a tempo pieno con uno stipendio di 14 euro lordi/ora, corso di lingua tedesca e acquisizione della patente di guida D/DE e della carta del conducente o C/CE (durata prevista 7 – 10 mesi)

Sostegno nella ricerca di un alloggio (condiviso) da parte del datore di lavoro

Dopo l’acquisizione della patente di guida D/DE e della carta del conducente (trasporto passeggeri) o C/CE: contratto a tempo pieno come autista professionista con uno stipendio più alto, almeno 2500 euro lordi

Webinar informativo online il 6 maggio 2025 ore 14:00 collegandosi a questo link: Webinar Informativo Autisti Germania 2025 LINK

I colloqui di lavoro si terranno online nel mese giugno 2025

Visita in Germania con l’opportunità di conoscere il datore di lavoro e l’ambiente di vita e di lavoro

Chi può inviare la richiesta per il lavoro di autista camion o autobus:

Possono inviare la propria candidatura, per il lavoro di autista professionista, i cittadini europei o che abbiano un permesso di soggiorno di lunga durata CE, in possesso di patente di guida di categoria B, con età minima di 21 anni per la qualificazione come autisti di camion e 24 come autisti di autobus.

Cittadinanza di uno stato dell’Unione Europea o permesso di soggiorno di lunga durata CE (necessario richiedere il visto in Italia prima della partenza)

Intenzione di vivere e lavorare in Germania

Età minima 24 anni (autobus), 21 anni (camion)

Patente di guida di categoria B (e non superiori)

Nessuna formazione professionale completa o nessun impiego in questa professione da molto tempo

Fedina penale pulita

Idoneità fisica, buone reazioni e capacità di lavorare sotto pressione

Desiderio di conseguire la patente di guida D/DE o C/CE e disponibilità a studiare la parte teorica

Determinazione a frequentare un corso di tedesco a tempo pieno (non sono richieste conoscenze pregresse, ma il livello di apprendimento sarà intensivo)

Non sono richieste competenze linguistiche specifiche: il corso di lingua tedesca è finanziato dal progetto.

Scadenze offerta di lavoro autista camion o autobus

È previsto un primo Webinar informativo online il 6 maggio 2025 alle ore 14:00 collegandosi a questo link: Webinar Informativo Autisti Germania 2025

Secondo Webinar online su invito, riservato ai candidati, il 19/05/2025.

Presentazione dei datori di lavoro tedeschi online dal 20 al 23 maggio 2025

Colloqui di lavoro si svolgeranno online nel mese di giugno 2025

È possibile inviare la propria candidatura entro il 16 maggio 2025 compilando il modulo al seguente link (è necessario avere un account Google).

Per finalizzare la candidatura per il lavoro come autista di camion o autobus sono richiesti: CV con foto secondo il modello EUROPASS in formato pdf, completo di tutte le esperienze lavorative, inclusi i periodi in cui non si è lavorato, indicandone la motivazione (es. “in cerca di lavoro”) e copia della patente di guida di categoria B.

Per ulteriori dettagli sul progetto “Vivere e lavorare in Germania – Come diventare un AUTISTA professionista di CAMION e/o di AUTOBUS” consultare la locandina allegata.

Per informazioni o supporto per la candidatura:

NORD ITALIA EURES Lombardia, Veneto, Friuli, Trentino-Alto Adige, Emilia Romagna Barbara D’Alessio: eures@afolmet.it EURES Piemonte, Liguria, Valle D’Aosta Patrizia Mercuri: eures.recruiting@agenziapiemontelavoro.it

CENTRO-SUD ITALIA EURES Marche, Toscana, Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise Sabina Riatti: eures@regione.marche.it

ISOLE/SUD ITALIA EURES Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia, Sardegna Bernadette Greco: eurespuglia@regione.puglia.it