AEREO

Nuovi posti di lavoro in area check-in e rampe

L’Aeroporto d’Abruzzo si prepara a una stagione estiva da record, con una rete potenziata di voli e un piano di nuove assunzioni stagionali. Per garantire efficienza operativa e qualità dei servizi all’Aeroporto d’Abruzzo, saranno introdotte 19 nuove assunzioni nei reparti check-in e rampe.

Grazie a un accordo siglato con le organizzazioni sindacali, la società di gestione dell’ Aeroporto d’Abruzzo, Saga ha aumentato del 75% il numero delle assunzioni stagionali rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale.

Aeroporto d’Abruzzo: assunzioni per l’estate

L’incremento delle assunzioni nasce dall’esigenza di far fronte al maggiore traffico previsto nei mesi estivi, con 16 voli giornalieri e 21 destinazioni complessive.

Le 19 assunzioni stagionali saranno così distribuite: 10 lavoratori sono già entrati in servizio, 9 nuovi ingressi sono attesi nelle prossime settimane.

Tutte le assunzioni sono state effettuate tramite una procedura di selezione affidata a un’agenzia interinale, con contratti stagionali di sette mesi, da aprile a ottobre. Il piano include inoltre la possibilità di stabilizzazioni future, qualora le condizioni operative lo consentano.

Un accordo che valorizza le assunzioni e tutela i lavoratori

L’accordo firmato per l’Aeroporto d’Abruzzo non si limita a nuove assunzioni: prevede anche misure per consolidare i posti già esistenti e migliorare le condizioni di lavoro. Si tratta di una scelta strategica che punta a rafforzare l’occupazione, aumentando al contempo l’efficienza dello scalo.

L’obiettivo condiviso tra azienda e sindacati è quello di promuovere occupazione di qualità e sostenere lo sviluppo dell’aeroporto come punto di riferimento per la mobilità nel centro-sud Italia.

Estate 2025: più voli e più assunzioni all’Aeroporto d’Abruzzo

Il piano operativo dell’estate 2025 prevede, 21 destinazioni totali (nazionali e internazionali); fino a 16 voli al giorno in partenza dall’Aeroporto d’Abruzzo; 19 nuove assunzioni stagionali nei settori operativi chiave.

Con questi numeri, l’aeroporto consolida il proprio ruolo di snodo strategico per viaggiatori, turisti e operatori economici. Le nuove assunzioni stagionali rappresentano un investimento concreto per migliorare i servizi offerti e sostenere la crescita del territorio abruzzese.

Le nuove assunzioni sono il simbolo di una stagione di rilancio per lo scalo e per l’intera regione. Un’estate all’insegna dell’efficienza, dell’occupazione e di collegamenti potenziati: così l’aeroporto guarda al futuro con fiducia e dinamismo.

Continua a leggere: Check-in e consegna bagagli prima del volo da casa, hotel o hub con SITA e Airportr