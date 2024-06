AEREO

Il Presidente di Enac, Pierluigi Di Palma, ha partecipato all’evento “Trasporti nel cuore dell’economia” organizzato dal Sole24Ore. Durante il panel dedicato al trasporto aereo, il Presidente di Enac, Pierluigi Di Palma ha discusso insieme a Carlo Borgomeo, Presidente Assaeroporti, Felice Catapano, Director of Strategy ENAV e Gaetano Francesco Intrieri, CEO Aeroitalia, i trend di sviluppo e le sfide future del settore.

Trasporto aereo nella supply chain globale per Enac

“I trend di sviluppo del cargo aereo sono di impatto rilevante dato che la globalizzazione dei mercati ha reso il trasporto aereo un elemento imprescindibile nelle catene di fornitura supply chain,” ha dichiarato Di Palma di Enac. Negli ultimi anni, il cargo aereo in Italia ha mostrato una crescita significativa, con un totale di oltre 1 milione di tonnellate movimentate nel 2023, recuperando i livelli pre-pandemia già nel 2022. “Abbiamo registrato un incremento del 31,6% rispetto al 2020 e nei primi quattro mesi del 2024 un ulteriore aumento del 18,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente,” ha aggiunto.

L’analisi Enac sul trasporto aereo

Il trasporto aereo di merci in Italia ha registrato una crescita notevole negli ultimi anni, con oltre 1 milione di tonnellate movimentate nel 2023 evidenziando l’importanza crescente del trasporto aereo nella supply chain globale.

L’incremento dell’18,5% nei primi quattro mesi del 2024 rispetto all’anno precedente, evidenziando questa importanza.

Efficienza e sostenibilità delle infrastrutture aeroportuali

L’obiettivo principale, secondo Presidente di Enac, Pierluigi Di Palma, è migliorare l’efficienza delle infrastrutture aeroportuali esistenti. “Puntare all’efficientamento delle infrastrutture in termini di recettività, qualità e sostenibilità è fondamentale,” ha affermato. Questo sforzo è parte del nuovo Piano Nazionale degli Aeroporti, che prevede la differenziazione del core business degli aeroporti e l’implementazione di una rete air cargo nazionale strategica per lo sviluppo del sistema Paese.

L’evento “Trasporti nel cuore dell’economia” ha evidenziato l’importanza strategica del trasporto aereo nel contesto economico globale. Grazie agli interventi del Presidente di Enac, Pierluigi Di Palma ha discusso insieme a Carlo Borgomeo, Presidente Assaeroporti, Felice Catapano, Director of Strategy ENAV e Gaetano Francesco Intrieri, CEO Aeroitalia, è emerso un quadro chiaro delle sfide e delle opportunità per il futuro del trasporto aereo in Italia. La collaborazione tra le principali figure del settore sarà determinante per realizzare gli obiettivi di efficienza, sostenibilità e crescita delineati nel nuovo Piano Nazionale degli Aeroporti.

