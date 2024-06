AEREO

ITA Airways annuncia l’offerta dedicata al trasporto di animali domestici a bordo dei voli aerei in cabina.

A partire dal 20 giugno 2024 ITA Airways consente il trasporto a bordo dei voli aerei, in cabina, di animali domestici fino a 10 kg di peso, inclusi i 2 kg del trasportino, grazie all’autorizzazione dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile ENAC

Dal 20 giugno 2024, su tutti i voli nazionali il peso massimo dell’animale domestico in cabina viene incrementato del 25%: da 8 a 10Kg (oltre ai 2 del traportino).

Un aumento significativo del peso degli animali domestici rispetto al precedente limite di 8 kg. Per i passeggeri dei voli aerei ITA Airways con animali domestici maggiore flessibilità e comfort durante il volo.

La possibilità offerta da ITA Airways, di portare gli animali domestici a bordo dei voli aerei, in cabina, migliora l’esperienza di viaggio per i passeggeri. Da oggi possono portare con sé i propri animali domestici durante i voli nazionali.

Condizioni trasporto animali a bordo dei voli aerei in cabina

Le nuove dimensioni consentite da ITA Airways per il trasportino sono le seguenti:

Peso massimo (trasportino inclusivo): 12 kg

Peso dell’animale: fino a 10 kg

Larghezza massima: 30 cm

Altezza massima: 24 cm

Profondità massima: 40 cm

Il trasporto dell’animale è consentito esclusivamente all’interno di un apposito trasportino morbido, semirigido o rigido;

Il trasportino, oltre a garantire una corretta areazione al suo interno, dovrà essere chiuso su tutti i lati.

Durante il volo l’animale non potrà uscire, nemmeno in modo parziale dallo stesso;

Per motivi di sicurezza, l’animale deve rimanere chiuso all’interno del proprio trasportino fino allo sbarco;

Il peso massimo per i voli Internazionali resta 8Kg

Nel caso in cui le dimensioni non venissero rispettate, potrebbe non essere garantito l’imbarco dell’animale;

Il trasportino deve consentire all’animale di stare in posizione comoda, di potersi girare e accucciarsi e deve essere ben aerato, impermeabile e di materiale resistente;

Il trasportino può trasportare fino a 5 animali della stessa specie, a condizione che il peso totale degli animali non sia superiore a 10kg sui voli Nazionali (8Kg su tutti gli altri voli), oltre ai 2 Kg di trasportino comprensivo del cibo necessario durante il volo.

Questi parametri permettono agli animali domestici di viaggiare in modo sicuro e confortevole, a bordo dei voli aerei ITA Airways, in cabina, occupando i sedili adiacenti al finestrino, prenotati appositamente per garantire un’esperienza piacevole sia per gli animali che per i loro proprietari.

Documenti di viaggio per animali a bordo dei voli aerei ITA Airways in cabina

Gli animali domestici che salgono bordo dei voli aerei ITA Airways in cabina dovranno essere muniti di documenti di viaggio.

Per l’elenco dei documenti necessari per gli animali domestici consultare l’apposita sezione sul Sito ITA Airways.

Come acquistare il biglietto volo aereo per animali

Il numero dei posti a bordo del volo aereo riservati agli animali domestici sia in stiva che in cabina è soggetto a restrizioni e limitazioni.

Il prezzo del biglietto varia a seconda del peso, del trasporto in cabina o in stiva e degli aeroporti di partenza e destinazione. Consulta la tabella con tutte le informazioni a riguardo su ITA Airways.

E’ necessario acquistare il biglietto del volo aereo con anticipo minimo di 48 ore rispetto alla data del volo contattando il Customer Information Assistance Office e che non è possibile traportare animali di età inferiore ai 3 mesi. Per maggiori dettagli clicca qui.

Imbarco animali a bordo dei voli aerei in cabina Ita Airways

ITA Airways ha introdotto una carta d’imbarco dedicata per gli animali domestici, che viene consegnata al banco check-in che consente l’imbarco a bordo dei voli aerei fino a 10 kg in cabina.

Il personale di terra ITA Airways è addestrato a gestire le necessità specifiche degli animali domestici durante tutte le fasi del viaggio. Questo servizio semplifica il processo di viaggio per i passeggeri che scelgono di portare con sé i loro animali.

Limitazioni

L’offerta è valida solo per i voli nazionali all’interno del network di ITA Airways e non si estende ai voli internazionali o intercontinentali. Le dimensioni e il peso dell’animale per questi voli rimarranno invariati rispetto alle normative internazionali.

Autorizzazione Enac animali a bordo dei voli aerei ITA Airways fino a 10 kg in cabina

Enac attento alle esigenze dei viaggiatori autorizza la compagnia ITA Airways al trasporto in cabina di animali domestici fino a 10 kg di peso.

Ulteriore dimostrazione dell’attenzione che l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile riserva alle esigenze dei passeggeri e, in questo caso specifico, a quelle dei proprietari di animali domestici.

L’Enac ha approvato la proposta di mezzo alternativo di rispondenza (strumento normativo “Alternative Means of Compliance – Metodi Alternativi di Rispondenza – AltMoC”) sviluppata dalla compagnia aerea ITA Airways finalizzata al trasporto in cabina di animali fino a 10 kg di peso, anziché fino a 8 kg come attualmente previsto dalla regolamentazione europea. Si conferma la capacità dell’Enac quale autorità nazionale dell’aviazione civile ad aprire a soluzioni regolamentari che, nel pieno rispetto della sicurezza del volo, rispondano al contempo a nuove esigenze sociali.

L’Enac, anche sulla base di un indirizzo specifico del Ministro Matteo Salvini, al fine di agevolare il trasporto in aereo del proprio animale domestico ad un maggior numero di passeggeri, valuterà eventuali proposte analoghe avanzate da altre compagnie aeree per permettere il trasporto in cabina di animali domestici fino a 10 kg ai vettori che ne faranno richiesta, nel rispetto dei vincoli previsti dal Regolamento comunitario di riferimento, numero 965 del 2012.