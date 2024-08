AEREO

Controlli di sicurezza dei carabinieri all’aeroporto per tutelare i passeggeri dei voli aerei

Aumentano i controlli di sicurezza dei carabinieri all’aeroporto di Roma Fiumicino tutelare i passeggeri dei voli aerei. Sanzionati 4 NCC e denunciati tentativi di furto al duty free.

I carabinieri della compagnia aeroporti di Roma hanno intensificato i controlli presso lo scalo “Leonardo da Vinci” di Fiumicino, anche durante la settimana di Ferragosto. Le operazioni, mirate a garantire la sicurezza dei passeggeri e a contrastare attività illecite, hanno portato alla denuncia di quattro persone per tentato furto e alla sanzione di quattro conducenti NCC sorpresi a procacciare clienti in aree non autorizzate all’interno dell’aeroporto.

Operazioni di sicurezza all’aeroporto di Fiumicino

L’aeroporto di Roma Fiumicino al centro di una serie di controlli strategici volti a mantenere la sicurezza e l’ordine. I carabinieri hanno concentrato le loro verifiche sia presso le uscite dei terminal sia all’interno delle aree commerciali dello scalo, monitorando attentamente i movimenti dei viaggiatori e dei lavoratori.

Tentato furto nei duty free dell’aeroporto di Roma Fiumicino

Durante le verifiche, quattro viaggiatori, tra cui cittadini italiani e stranieri, fermati per tentato furto nei duty free dell’aeroporto di Roma Fiumicino. Questi individui hanno cercato di oltrepassare le casse senza pagare prodotti di cosmesi e profumi, per un valore complessivo di oltre 500 euro. Grazie al tempestivo intervento del personale di sicurezza e dei carabinieri, refurtiva recuperata e i responsabili denunciati alla Procura della Repubblica di Civitavecchia.

Sanzioni NCC per procacciamento illecito di clienti all’aeroporto di Roma Fiumicino

Nel corso delle operazioni, i carabinieri hanno posto particolare attenzione all’abusivismo nel trasporto pubblico non di linea. Quattro conducenti NCC sanzionati per aver procacciato clienti in modo irregolare all’interno dell’aeroporto di Roma Fiumicino, violando le norme che regolano l’attività. Le sanzioni complessive superano gli 8.250 euro.

Giovane segnalato per possesso di droga all’aeroporto di Fiumicino

Durante un controllo al Terminal 1 – Partenze dell’aeroporto di Roma Fiumicino, un giovane italiano di 23 anni trovato in possesso di una dose di marijuana. Il giovane è stato segnalato all’ufficio del governo di Roma per i provvedimenti del caso.

