AEREO

All’aeroporto di Milano Maplesa voli aerei cancellati, in ritardo e dirottati per maltempo. L’aeroporto di Milano Malpensa, colpito dal maltempo che ha scatenato il caos nella mattinata di lunedì 26 agosto 2024.

Un violento nubifragio, accompagnato da grandine e forti piogge, si è abbattuto sull’aeroporto di Milano Malpensa, causando notevoli disagi per i passeggeri dei voli aerei e il personale aeroportuale.

Le conseguenze sono state immediate e hanno coinvolto una vasta gamma di servizi, dai voli aerei ai trasporti ferroviari, creando una situazione di emergenza.

Aeroporto di Milano Malpensa, voli aerei cancellati, in ritardo e dirottati

Durante le ore centrali della mattinata, all’aeroporto di Milano Malpensa disagi legati al maltempo, con voli aerei cancellati, in ritardo e dirottati.

Intorno a mezzogiorno, le intense precipitazioni hanno l’aeroporto di Milano Malpensa a sospendere temporaneamente tutti i decolli e gli atterraggi dei voli aerei.

Di conseguenza, diversi voli aerei in arrivo a Malpensa sono dirottati verso altri aeroporti del Nord Italia, tra cui Linate, Bergamo, Torino, Bologna e Venezia. Questo ha comportato un significativo aumento del traffico aereo negli altri scali e ha causato ritardi a catena su tutto il network.

Oltre ai voli aerei dirottati, numerosi voli aerei sono stati cancellati, lasciando i passeggeri bloccati in aeroporto senza certezze sui tempi di ripartenza. Altri voli aerei, invece, sono stati costretti a rimanere in volo in attesa di miglioramenti nelle condizioni meteo, una situazione nota come “holding”, che ha coinvolto il sorvolo delle regioni Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. Questa condizione ha contribuito ulteriormente ad aumentare i ritardi e l’incertezza per i viaggiatori.

Disagi all’interno dell’aeroporto di Milano

Il maltempo non ha solo causato problemi ai voli aerei, ma ha anche creato disagi significativi all’interno dell’aeroporto di Milano Malpensa. Le intense precipitazioni hanno provocato infiltrazioni d’acqua nel Terminal 1, con la formazione di pozzanghere che hanno reso difficile e pericoloso il transito dei passeggeri. L’acqua ha invaso diverse aree del terminal, creando ulteriori disagi e rallentamenti nelle operazioni aeroportuali. Gli addetti ai lavori sono intervenuti prontamente per arginare l’acqua e ripristinare la sicurezza nelle aree colpite, ma le operazioni sono state rallentate dalla gravità della situazione.

Trenord, servizio collegamento aeroporto sospeso sulla Linea Malpensa Express

Oltre ai problemi all’aeroporto di Milano Malpensa, il maltempo ha avuto un impatto significativo anche sul servizio ferroviario che collega l’aeroporto al resto della regione. Trenord, l’operatore ferroviario regionale, ha annunciato la sospensione del servizio Malpensa Express nella tratta tra Malpensa T1 e Malpensa T2 a causa di danni all’infrastruttura ferroviaria causati dalle forti piogge. Questo ha causato ulteriori disagi per i passeggeri in arrivo e in partenza dall’aeroporto, molti dei quali si sono trovati senza alternative di trasporto immediate.

La chiusura della linea ferroviaria ha costretto i passeggeri a cercare soluzioni di trasporto alternative, come taxi o autobus, che però non sono stati sufficienti a gestire l’elevato numero di viaggiatori colpiti. Trenord ha avviato immediatamente i lavori per ripristinare la linea, ma non è ancora chiaro quando il servizio tornerà alla normalità.

Aggiornamenti sui voli aerei e i trasporti

Nonostante i disagi, la situazione all’Aeroporto di Milano Malpensa è gradualmente migliorata nel corso del primo pomeriggio. Gli atterraggi e i decolli dei voli aerei sono ripresi intorno alle 12:30, e le operazioni aeroportuali stanno lentamente tornando alla normalità. Tuttavia, si registrano ancora voli aerei in ritardo e problemi logistici legati all’allagamento del terminal.

Anche per quanto riguarda il servizio ferroviario, Trenord sta lavorando per ripristinare la piena operatività del Malpensa Express il prima possibile. Si consiglia ai passeggeri di monitorare costantemente il sito web ufficiale dell’Aeroporto di Milano Malpensa e di Trenord per aggiornamenti in tempo reale su voli aerei cancellati, dirottati o in ritardo, e sullo stato del servizio ferroviario. Le autorità raccomandano inoltre di considerare possibili ritardi e di pianificare con anticipo eventuali spostamenti da e verso l’aeroporto.

Continua a leggere: Sciopero treni, aerei, mezzi pubblici, ATM e trasporti a settembre 2024