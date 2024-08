AEREO

All’Aeroporto di Catania, voli aerei cancellati in ritardo e dirottati a causa del maltempo e delle avverse condizioni meteo.

SAC, la società di gestione dell’aeroporto di Catania Fontanarossa, ha emesso una nota ufficiale riguardante i disagi causati alle partenze e agli arrivi dei voli aerei dal maltempo che ha colpito la provincia di Catania.

A seguito delle condizioni meteorologiche avverse, si registrano voli aerei in ritardo, voli aerei cancellati e dirottati su altri aeroporti, con impatti significativi sia per i passeggeri in arrivo che in partenza.

Il pomeriggio di giovedì 8 agosto 2024 è caratterizzato da condizioni meteo estremamente avverse. Piogge torrenziali e violente grandinate che hanno interessato l’intera area metropolitana di Catania. Questo ha portato a gravi disagi per i voli aerei programmati presso l’aeroporto di Catania-Fontanarossa, uno degli scali più trafficati del Sud Italia.

A Catania voli aerei cancellati e dirottati, aggiornamento dalla SAC

In seguito al maltempo, diversi voli in arrivo a Catania sono dirottati su aeroporti alternativi, con Palermo Falcone-Borsellino che ha accolto la maggior parte dei voli aerei dirottati. La SAC avverte che queste misure si rendono necessarie per garantire la sicurezza dei passeggeri e del personale di bordo, dato che le condizioni meteo potrebbero continuare a peggiorare.

La SAC ha inoltre comunicato che i dirottamenti potrebbero coinvolgere anche i voli aerei in partenza, con possibili cancellazioni o ritardi significativi. La società invita tutti i passeggeri a monitorare attentamente lo stato dei propri voli. Mantenere un costante contatto con le rispettive compagnie aeree per ottenere informazioni aggiornate.

Consigli per i passeggeri all’Aeroporto di Catania

Per limitare i disagi e ridurre al minimo l’impatto delle condizioni meteo sui propri piani di viaggio, SAC consiglia ai passeggeri di:

Verificare lo stato del volo, consultare il sito web dell’aeroporto di Catania o delle rispettive compagnie aeree per verificare eventuali aggiornamenti in tempo reale sullo stato del volo.

Contattare la compagnia aerea, in caso di dubbi o per confermare eventuali modifiche, è fondamentale contattare direttamente la compagnia aerea con cui si viaggia.

Considerare alternative di trasporto, se il volo è cancellato o dirottato, valutare opzioni di trasporto alternative

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale dell’Aeroporto di Catania o seguire gli aggiornamenti sui canali social della SAC.

