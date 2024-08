TRENO

WeBuild, appalto da 466 milioni per potenziare le ferrovie USA

Altro risultato importante ottenuto da WeBuild. Questa volta negli USA, dove la compagnia multinazionale italiana con sede a Roma è riuscita ad accaparrarsi (tramite Lane, sua controllata americana) un importante appalto da 466 milioni di euro. Il lavoro consisterà nella realizzazione di un tunnel ferroviario che farà da collegamento tra New York e il New Jersey e la manutenzione di un secondo tunnel già esistente (e anche particolarmente datato, visto che la sua costruzione risale a 114 anni fa).

Il tunnel da realizzare fa parte di un progetto molto ambizioso, lo Hudson Tunnel Project. L’obbiettivo finale è la realizzazione di tre tunnel ferroviari: il Palisades tunnel, lo Hudson River Tunnel e il Manhattan River Tunnel. Il primo dei tre sarà realizzato appunto da WeBuild. Più precisamente, il progetto Palisades prevede la realizzazione di due tunnel ferroviari gemelli, lunghi 1,6 km circa e con un diametro di 800 metri, e di un portale nella parte occidentale del tunnel. Oltre ai due tunnel principali, ne verranno realizzati anche sei di collegamento trasversali. Inoltre, nei lavori è compresa la realizzazione di un pozzo nel New Jersey. Tale pozzo sarà profondo 36 metri e largo 37 e servirà per portar via le talpe meccaniche dal sottosuolo quando avranno finito di scavare per i tunnel. I lavori in questione saranno eseguiti insieme alle società Schiavone e Dragados, e il completamento è previsto per il 2027.

Le cifre dell’appalto

L’appalto in questione frutterà dunque in totale 466 milioni di dollari a We Build (il 35% dei quali andrà alla controllata Lane). Si tratta di circa 427 milioni di euro: indubbiamente un risultato importante per una compagnia che è già fortemente leader del settore. Per quanto riguarda lo scavo di gallerie sotterranee, infatti, WeBuild può vantare di averne realizzate già 3.400 km circa. Non è il primo appalto di spessore che la compagnia si aggiudica negli USA: WeBuild, infatti, ha preso parte anche ai lavori per il progetto Intake 3, finalizzato a migliorare la situazione idrica del Lake Mead, un lago poco fuori Las Vegas. La finalità era riportare acqua alla città di Las Vegas tramite un tunnel idraulico lungo circa 4 km e scavato a 200 metri di profondità, al centro del Lake Mead.

