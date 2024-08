TRENO

Venezia e Bruxelles, in arrivo il treno diretto nel 2025.

Dal 5 febbraio 2025 sarà possibile prendere un treno da Venezia a Bruxelles (o viceversa). Lo rende noto European Sleeper, l’operatore belga-olandese che si occupa di realizzare collegamenti ferroviari tra vari paesi d’Europa. La compagnia ha diffuso una nota per annunciare un servizio che renderà possibile viaggiare lungo diverse mete di turismo e di sport invernali, dal Mare del Nord al Mediterraneo. Febbraio e marzo, infatti, sono i mesi ideali per gli sport tipicamente invernali, e questo treno passerà per alcune mete famose per sport come lo sci. Inoltre, permetterà agli amanti delle tradizioni di poter assistere al celeberrimo Carnevale di Venezia, che verrà festeggiato proprio in quel periodo.

Il 5 febbraio sarà dunque il giorno dell’inaugurazione di questo nuovo servizio. European Sleeper ha già annunciato le fermate: partendo da Bruxelles, il treno fermerà ad Antwerpen, Rotterdam, Utrecht, Koln, Monaco, Innsbruck, Bolzano, Verona e Venezia. Un solo viaggio che attraverserà ben quattro nazioni europee: Belgio, Olanda, Germania e Italia. Non è ancora stato reso noto il prezzo dei biglietti, ma è questione di pochi giorni: dal 1 settembre infatti saranno aperte le prenotazioni.

“La sostenibilità e il risparmio di attraversare l’Europa in treno”

Nel comunicato di European Sleeper, è intervenuto Christian Englesman, che della compagnia è il cofondatore: “Siamo molto felici di annunciare questa nuova connessione ferroviaria notturna dal Mare del Nord al Mediterraneo. I passeggeri potranno partire dal Belgio e dall’Olanda con i nostri treni, e rilassarsi nel confort della carrozza ristorante mentre il convoglio li porta attraverso Germania e Austria, passando per le Alpi fino alle storiche città di Verona e Venezia il giorno seguente. Questo passo -continua Engelsman- rappresenta una pietra miliare per European Sleeper e per la possibilità e convenienza di muoversi per l’Europa viaggiando di notte in maniera più sostenibile.”

European Sleeper ha pubblicato una tabella provvisoria con gli orari indicativi del convoglio, il quale impiegherà circa 21 ore a compiere tutto il percorso. Il collegamento Bruxelles-Venezia sarà attivo due volte a settimana tra febbraio e marzo.

