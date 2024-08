TRENO

Gottardo, riapre la galleria. Conclusi i lavori: riprende la circolazione dei treni merci e passeggeri.

Gottardo, circolazione ripresa: benefici anche per l’Italia

La circolazione dei treni nella galleria del Gottardo è finalmente ripresa, anche se in maniera graduale. Un treni viaggiatori, con origine a Chiasso e diretto a Basilea, ha “inaugurato” la galleria dopo i lavori. La galleria del San Gottardo era chiusa da un anno circa; la causa, un deragliamento di un treno merci, avvenuto il 10 agosto del 2023. L’incidente, occorso all’interno della galleria, aveva danneggiato la struttura e causato a cascata numerosi problemi alla circolazione, sia a quella Svizzera che a quella Italiana. Il tunnel, pur trovandosi in Svizzera, rappresentava un punto di passaggio fondamentale per i treni merci che si muovevano dall’Italia al resto d’Europa. Il San Gottardo rappresentava dunque un punto di transito per una buona fetta dell’export italiano. Ora, grazie anche all’impegno delle Ferrovie federali svizzere, sarà possibile ritornare gradualmente a utilizzare questo passaggio. Secondo loro, infatti, già dal 2 settembre il tratto ferroviario in questione potrebbe essere ripristinato in pieno.

Limiti di velocità e tempi di percorrenza

I test eseguiti dalle Ferrovie svizzere dopo i lavori hanno confermato che i treni potranno circolare alla stessa velocità di prima (230 km/h) e con gli stessi tempi. Ritorno alla normalità, dunque, per quella che è la galleria ferroviaria più lunga del mondo dall’alto dei suoi 57 km. Finora, i treni erano costretti a transitare lungo la linea panoramica, con tempi di percorrenza che si allungavano di un’ora circa.

