La circolazione del treno Brescia-Verona Porta Nuova sarà sospesa per due weekend a maggio 2024.

RFI dovrà infatti effettuare lavori di potenziamento infrastrutturale della linea Milano-Brescia-Verona Porta Nuova nei weekend del 4-5 e del 25-26 maggio.

I treni viaggeranno fra le stazioni di Milano e Brescia.

Fra Brescia e Verona Porta Nuova sarà attivato un servizio sostitutivo su bus, che prevedrà la partenza di una corsa ogni 10 minuti per direzione.

Qui sono disponibili tutti i dettagli sugli orari dei treni e gli autobus sostitutivi con i relativi punti di fermata, circolanti nel periodo interessato dai lavori.

Sciopero 4 e 5 maggio: la situazione treno Brescia-Verona

Inoltre, dalle ore 21 di sabato 4 alle ore 21 di domenica 5 maggio l’organizzazione sindacale CAT ha proclamato uno sciopero nazionale che interessa il trasporto ferroviario.

“Trattandosi di una giornata festiva, non sono previste fasce di garanzia. I treni potranno subire cancellazioni. Tuttavia, si informa che la sigla CAT non è rappresentata in Trenord: in circostanze analoghe non si sono verificate significative ripercussioni sul servizio”, comunica la compagnia stessa in una nota.

Trenord comunica che solo in caso di scioperi della durata di 24 ore nei giorni feriali che coinvolgono il personale vengono assicurati alcuni servizi minimi di trasporto individuati da accordi sindacali e ritenuti idonei dalla Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Mentre, a prescindere dal giorno feriale o festivo, in caso di sciopero della durata di 24 ore, sono sempre garantiti i seguenti Eurocity da/per Vienna e Monaco di Trenord: