TRENO

inTrenitalia, check in automatico da subito.

Trenitalia, check in automatico dal 21 settembre

Quella del check in sui treni regionali di Trenitalia è stata una storia lunga e discussa. Al centro dell’attenzione per diversi mesi, sicuramente in modo diverso da quello che si aspettava la capofila del polo trasporti del Gruppo Fs. Storia che, ormai, è giunta a una fine (che è stata anche anticipata). Da sabato 21 settembre, infatti, il check in si automatizzerà completamente, togliendo ogni spazio a dubbi e controversie

In anticipo sui tempi

L’accordo tra Trenitala e le associazioni a tutela dei consumatori era stato già trovato, a onor del vero. A giugno infatti era stato annunciato per ottobre l’addio alla dinamica del check in, che sarebbe diventato automatico e non più a carico dell’utente. Inaspettatamente, però, Trenitalia ha anticipato i tempi annunciando oggi che il check in diventerà automatico già il 21 settembre.

Le condizioni di flessibilità e le novità apportate nell’estate del 2023 con l’avvento del check in per il biglietto digitale regionale resteranno invariate. Sarà possibile effettuare illimitati cambi data e ora del viaggio fino alle ore 23.59 del giorno precedente alla partenza. Il giorno del viaggio, l’orario sarà modificabile in maniera illimitata, con l’unico vincolo di poter solamente anticipare l’orario del proprio viaggio. Non sarà dunque possibile posticipare il viaggio il giorno stesso. Trenitalia, nel suo comunicato, specifica che i biglietti digitali regionali non andranno a sostituire i tradizionali biglietti calrtacei, i quali rimarranno normalmente in vendita presso i punti vendita Trenitalia.