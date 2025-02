AEREO

Quali saranno le conseguenze per i passeggeri dei voli Ryanair

Ryanair, la più grande compagnia aerea dei voli low cost d’Europa, si prepara a eliminare definitivamente i banchi del check-in negli aeroporti. A partire dal 1° maggio 2025, l’unico modo per ottenere la carta d’imbarco prima del volo sarà tramite l’app o il sito web Ryanair. L’amministratore delegato Michael O’Leary di Ryanair ha confermato questa strategia.

Come funziona oggi il check-in Ryanair

Attualmente, i passeggeri possono effettuare il check-in online gratuitamente tramite il sito o l’app di Ryanair. Tuttavia, chi dimentica di completare la procedura prima dell’arrivo in aeroporto deve pagare una tariffa di 55 euro per la stampa della carta d’imbarco. Questa politica ha spesso generato polemiche, con accuse alla compagnia di sfruttare l’errore dei passeggeri per aumentare i ricavi.

Perché Ryanair elimina il check-in in aeroporto

Secondo Ryanair, la digitalizzazione completa del check-in prima dei voli, permetterà di ridurre i costi operativi, eliminando le spese legate all’affitto dei banchi e ai servizi di handling forniti da terze parti. Secondo le stime, Ryanair spende tra i 100 e i 120 milioni di euro all’anno per i banchi del check-in, una somma che la compagnia aerea vuole risparmiare per mantenere tariffe basse per i voli low cost.

Il 60% dei passeggeri usa l’app Ryanair

Attualmente, il 60% dei passeggeri Ryanair utilizza l’app per ottenere la carta d’imbarco prima del volo, ma la compagnia aerea prevede di aumentare questa percentuale all’80% entro la fine del 2024. Restano dubbi su come verranno gestiti i passeggeri che non hanno accesso a strumenti digitali o incontrano difficoltà tecniche nell’effettuare il check-in online prima del volo.

Problemi con il check-in online di Ryanair

Mentre Ryanair si avvia verso il passaggio definitivo al check-in digitale, emergono segnalazioni di disservizi. L’associazione per la tutela dei consumatori Codici ha evidenziato numerosi problemi riscontrati dai passeggeri durante la procedura di check-in online prima del volo, tra cui: difficoltà di accesso all’app e al sito web; interruzioni improvvise della procedura che portano alla perdita dei dati inseriti; indicazioni fuorvianti dal centro assistenza Ryanair, che invita i passeggeri a recarsi in aeroporto senza chiarire che ciò comporta costi aggiuntivi.

Codici ha richiesto un incontro con Ryanair per affrontare questi problemi e garantire che i passeggeri possano usufruire di un servizio efficiente e privo di costi nascosti.

Quali conseguenze per i viaggiatori?

L’eliminazione dei banchi di check-in potrebbe rappresentare un vantaggio in termini di velocità ed efficienza per chi è abituato a viaggiare con Ryanair e utilizza regolarmente l’app. Tuttavia, per alcuni passeggeri, come anziani, viaggiatori occasionali o chi ha difficoltà con la tecnologia, questa transizione potrebbe rivelarsi problematica, specialmente se persistono i problemi segnalati con il sistema online.

Con l’avvicinarsi della data del 1° maggio 2025, sarà fondamentale monitorare le risposte di Ryanair alle richieste dei consumatori e verificare se la compagnia apporterà miglioramenti per garantire un passaggio sicuro al nuovo sistema.

