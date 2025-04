AEREO

Ecco come funziona il nuovo servizio di consegna bagagli in aeroporto

Check-in e consegna bagagli prima del volo direttamente da casa, hotel o hub di mobilità: è questa l’innovazione al centro della nuova collaborazione tra SITA e Airportr, annunciata a Ginevra.

Le due aziende hanno firmato un accordo quinquennale per trasformare l’esperienza dei viaggiatori, rendendo la gestione dei bagagli più fluida, tracciabile ed efficiente.

Secondo il rapporto SITA 2024 Passenger IT Insights, quasi un terzo dei passeggeri preferirebbe fare il check-in e consegnare il proprio bagaglio all’inizio del viaggio e riceverlo direttamente a destinazione. Questa partnership risponde esattamente a questa esigenza, integrando tecnologie digitali per offrire un servizio end-to-end di check-in bagagli.

Come funziona il check-in e consegna bagagli prima del volo da casa, hotel o hub

Funziona così: grazie alla collaborazione tra SITA e Airportr, i passeggeri possono effettuare il check-in prima del volo e consegnare i bagagli direttamente da casa, hotel o hub di mobilità, senza doverli portare fisicamente in aeroporto. Ecco i passaggi principali del servizio:

Check-in bagagli: prenotazione del servizio

Il passeggero prenota il ritiro del bagaglio tramite l’app o il sito della compagnia aerea, di Airportr o di un partner.

Consegna del bagaglio per il check-in

Un incaricato Airportr ritira i bagagli a casa, in hotel o in altro luogo convenzionato, eseguendo:

verifica del documento d’identità

etichettatura e check-in del bagaglio

controllo di sicurezza approvato dalle autorità

Trasporto sicuro dei bagagli in all’aeroporto

I bagagli vengono trasportati in modo tracciato e sicuro fino all’aeroporto di partenza.

Check-in e imbarco senza attese in aeroporto

I bagagli arrivano in aeroporto già pronti per essere caricati sull’aereo, senza che il passeggero debba fare la fila ai banchi per il check-in bagagli.

Tracciabilità completa del bagaglio

Grazie alla piattaforma SITA Bag Journey, il passeggero può tracciare in tempo reale ogni fase del viaggio della propria valigia, anche prima che arrivi in aeroporto.

Ritiro a destinazione

Il bagaglio arriva normalmente sul nastro della destinazione finale, come se fosse stato registrato in aeroporto tramite check-in bagagli tradizionale.

Vantaggi consegna bagagli a domicilio per i passeggeri e gli aeroporti

Addio code al check-in: si evitano lunghe attese in aeroporto

si evitano lunghe attese in aeroporto Viaggi più leggeri: il passeggero si muove senza bagagli fino all’imbarco

il passeggero si muove senza bagagli fino all’imbarco Meno errori e smarrimenti: la tracciabilità è end-to-end

la tracciabilità è end-to-end Efficienza per compagnie aeree e scali: si riduce la pressione sulle infrastrutture aeroportuali

Compagnie aeree con servizio bagagli prima del volo da casa, hotel o hub

Airportr collabora già con molte compagnie aeree, tra cui British Airways, easyJet, Lufthansa, Swiss, Austrian, KLM, Edelweiss, Virgin Atlantic, Singapore Airlines e American Airlines, offrendo un servizio certificato dalle autorità e approvato dai vettori. Il check-in bagagli a domicilio è quindi una realtà già consolidata a livello internazionale.

Sergio Colella, Presidente Europa di SITA, ha dichiarato: “I passeggeri chiedono più comodità e meno stress. Il nostro obiettivo è ascoltarli, offrendo un’esperienza più serena, senza code, e con la certezza che i bagagli arrivino a destinazione. Con Airportr stiamo stabilendo nuovi standard per l’intero settore del check-in bagagli.”

Randel Darby, CEO e fondatore di Airportr, ha aggiunto: “Unendo le forze, SITA e Airportr cambiano la logistica del bagaglio, rendendola più semplice e centrata sul passeggero. Questa partnership è una piattaforma per accelerare l’adozione globale del check-in bagagli a domicilio.”

