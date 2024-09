TRENO

Milano, incidente ferroviario: coinvolto un treno passeggeri

Milano, incidente ferroviario: la dinamica

Nella mattinata di oggi 13 settembre 2024 si è verificato un incidente ferroviario a Greco (MI). Non grave, per fortuna: sei feriti.

Tutto è nato da un urto tra due treni merci in transito sullo stesso binario, nei pressi di un bivio vicino allo scalo ferroviario di Greco. Secondo le ricostruzioni, il leggero contatto tra i due treni ha provocato la caduta di un container (non contenente merci pericolose) sul binario opposto, dove veniva un treno passeggeri da Domodossola, il 2411 di Trenord, con a bordo 200 persone. Il macchinista 24enne del treno ha prontamente usato il freno d’emergenza, non riuscendo tuttavia a evitare l’impatto con il container. Il treno non è deragliato, ma il macchinista è rimasto ferito ed è stato portato in codice giallo all’ospedale Niguarda, con traumi a torace e schiena. Tra i passeggeri, portati al Policlinico Fatebenefratelli e al San Raffaele con policontusioni, tre uomini e due donne. Nessuno di loro sembra aver riportato ferite gravi. L’inciente è avvenuto questa mattina, poco prima delle 6.30. Sul posto, oltre ad ambulanze, Polfer, Vigili del Fuoco e forze dell’ordine, anche due mezzi Areu (direzione Maxiemergenze e coordinamento Maxiemergenze), più altri due di supporto logistico.

Le conseguenze per la circolazione

Il treno merci, come riporta un comunicato delle Ferrovie dello Stato Italiane, apparteneva a una società esterna al Gruppo. In seguito all’incidente, i treni da e per Torino e Domodossola sono stati instradati su linee alternative, con tempi di percorrenza aumentati di almeno un’ora. Temporaneamente sospesa la circolazione tra Milano Villapizzone e Milano Lambrate.

