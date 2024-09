Cargo Treno

Torna “Mercintreno” il forum del trasporto ferroviario delle merci.

Torna “Mercintreno”, ecco quando

Il forum del trasporto ferroviario delle merci,

Mercintreno, è pronto per il suo ritorno con la sedicesima edizione. Si svolgerà il 10 ottobre e per la prima volta sarà la città di Padova a ospitarlo. Nello specifico, Mercintreno si terrà presso la Fiera Green Logistic Expo. L’iniziativa è già stata “benedetta” da due importanti patrocini come quello del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e quello di Ansfisa (Agenzia nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali). Oltre a questo, è già confermata la presenza di 40 stakeholders interessati, sia a livello nazionale che internazionale.

I temi di Mercintreno

Le tematiche saranno le questioni più urgenti che riguardano il rilancio del trasporto ferroviario delle merci nel contesto dello scenario logistico nazionale ed europeo. A tal proposito, la presidente di Mercintreno Annita Serio si è espressa così: “Il Forum porterà all’attenzione del mondo pubblico e privato i temi più attuali legati a un settore ormai divenuto centrale nel dibattito politico ed economico. La sostenibilità ambientale, da sempre uno dei fari della nostra realtà, è oggi protagonista delle prospettive europee con il Green Deal, di cui discuteremo in apertura di questa sedicesima edizione.

Tra gli invitati alla prima sessione del Forum, dedicata all’Europa, ci sono il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Oltre a questa, è prevista una seconda sessione sul trasporto ferroviario merci in Italia e i sistemi d’intermodalità. Ancora la presidentessa Serio: “Un tema, quello dei territori, che abbiano deciso di inaugurare quest’anno portando il Forum, per la prima volta, da Roma a Padova. È una scelta strategica, perché lungo tutta la nostra penisola i treni merci si muovono generando un impatto sociale ed economico nei territori che attraversano”.

La terza sessione in programma sarà dedicata alla sostenibilità degli strumenti innovativi, a partire dalla digitalizzazione dei servizi e agli incentivi al settore della logistica ferroviaria, alla loro efficacia e ai ritorni economici generati dai sussudi al settore. Il programma completo si trova su www.mercintreno.it

