MOBILITÀ

Mercitalia Rail, via al trasporto delle macchine Volkswagen

Grandi novità in casa Mercitalia Rail. L’azienda legata al gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha infatti annunciato un accordo che permetterà di incrementare l’import/ export delmondo delle automobili. Le macchine Volkswagen importate in Italia, infatti, saranno trasportate da Mercitalia Rail nel tratto dal porto di Savona al piazzale di Arena Po. Il percorso delle vetture prevede a oggi lo stoccaggio nel comune della provincia di Pavia, da dove poi sono distribuite e immesse nel mercato nazionale.

Inizialmente, verranno adibiti al trasporto di queste vetture prodotte tra Spagna e Germania tre treni a settimana, che diventeranno poi cinque a pieno regime, garantendo il trasporto di 50mila automobili circa all’anno.

Per Mercitalia Rail, si tratta di un’importante ampliamento dell’offerta nel settore automotive. Nel 2023, sono stati oltre 2700 i treni dedicati al trasporto delle autovetture, dato in aumento del 10% rispetto al 2022. Al momento, sono circa 300mila le vetture trasportate ogni anno.

“Grazie a questo nuovo collegamento aumentano i nostri servizi dedicati al settore dell’automotive – ha dichiarato Sabrina De Filippis, Amministratore Delegato di Mercitalia Logistics. – Dopo le vetture di Stellantis, ora anche le auto del gruppo Volkswagen salgono a bordo dei nostri treni. Un importante risultato a conferma della capacità di Mercitalia Logistics di offrire soluzioni innovative e sostenibili nel settore automotive, in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione e di sviluppo della mobilità elettrica. Ringrazio il gruppo Volkswagen e SITFA per l’impegno comune nel

garantire un servizio di qualità contribuendo alla crescita del trasporto ferroviario delle auto in Italia”.