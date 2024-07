TRENO

Dopo il recente cambio del Consiglio d’Amministrazione è il momento delle altre nomine nei ruoli più caldi di FS. In ordine temporale, l’ultima novità è l’arrivo di Giuseppe Inchingolo, nominato Chief Communication Officier, che sarà a capo dell’intero reparto di comunicazione delle Ferrovie italiane.

Chi è Giuseppe Inchingolo

Per Giuseppe Inchingolo a parlare è innanzitutto il curriculum: il giornalista professionista pugliese è noto per aver collaborato fianco a fianco con Luca Morisi ed è entrato poi in contatto con Salvini nel 2020, quando gli è stato chiesto di curare la comunicazione social della Regione Calabria, scalando rapidamente le gerarchie.

Leggi anche: Sciopero treni 6 e 7 luglio 2024: ritardi, cancellazioni e treni garantiti

Le esperienze al Viminale e ad Artsmedia

Dopo questa esperienza, Inchingolo ha continuato a lavorare nel campo della comunicazione politica per il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, decretando una svolta social e digitale all’interno del Viminale. Inchingolo è anche Presidente e fondatore dell’associazione Artsmedia, agenzia di comunicazione con sedi a Roma, Andria e Tirana che vanta un’immensa lista di clienti, tra cui Regione Puglia, LUISS, Avis, gli Internazionali di Tennis di Roma, il Coni e molte altre tra istituzioni e privati.

Inchingolo è entrato a far parte del Gruppo FS nel gennaio 2024 come Digital Communication Strategy Project Manager, e ora ha preso il posto di Luca Torchia, che ricopriva il ruolo di Chief Communication Officier dal 2021 e che dopo questo triennio, abbandonerà il gruppo FS.