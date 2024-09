TRENO

Il Polo Logistica di Fs si aggiudica gara d’appalto di Eni per il trasporto di biocarburanti HVO. Quattro lotti, l’accordo è triennale

Fs, il Polo Logistica trasporterà i biocarburanti HVO per Eni.

Fs, Polo logistica vince gara Eni

Mercitalia Rail, società facente parte del Polo Logistica del Gruppo Fs, ha vinto la gara di Eni per il trasporto di biocarburanti. Nello specifico, si tratta di biocarburanti HVO e di altri prodotti chimici e petroliferi. Il trasporto, ovviamente, avverrà su rotaie. I carburanti HVO sono carburanti sintetici, prodotti utilizzando sostanze biologiche e scarti naturali. Secondo gli studi, questi carburanti dovrebbero contribuire a un abbattimento del 90% della quantità di CO₂ normalmente emessa.

I termini del servizio

Mercitalia effettuerà dunque dei servizi per Eni e per le sue società Enilive e Versalis. La società del Gruppo Fs si è aggiudicata quattro lotti: i servizi in questione riguarderanno il trasporto di GPL, HVO, ETBE e butene, che verranno trasportati lungo diverse tratte lungo l’Italia.

Sabrina de Filippis, AD di Mercitalia, ha commentato come di consueto questo importante risultato ottenuto: “Siamo orgogliosi di esserci aggiudicati quattro gare con un player così importante come Eni. Un’aggiudicazione che conferma la capacità del Polo Logistica FS di operare in tutti i settori e sottolinea il ruolo di attore principale del trasporto merci su ferro. Grazie a questa commessa, Mercitalia Rail trasporterà circa 80mila tonnellate di prodotto ogni anno, togliendo dalla strada oltre 3000 camion cisterna”

Nella gara, è compresa anche la realizzazione di treni completamente dedicati utilizzando ferro cisterne. Il servizio ha una durata triennale sicura, con possibile proroga di ulteriori due anni.

