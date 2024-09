Cargo Treno

fetFermerci ha annunciato la presentazione della carta dell’ultimo miglio ferroviario

La carta dell’ultimo miglio ferroviario

Il prossimo 9 ottobre, alla Green Logistics Expo di Padova, Fermerci presenterà la Carta dell’ultimo miglio ferroviario. Si tratta di uno studio che l’azienda del trasporto merci ha realizzato insieme a Pwc e Rse. Tutto è nato da una serie di eventi chiamati “Fermerci in Terminal“, organizzati per coinvolgere gli stakeholder istituzionali e gli operatori del settore. Si è trattato di una serie di appuntamenti territoriali la cui funzione era la mappatura delle infrastrutture terminalistiche, di ultimo miglio ferroviario. Serviva infatti analizzare le criticità per trovare soluzioni adatte a riguardo. Sia lo studio che le soluzioni proposte sono all’interno di questa Carta dell’ultimo miglio ferroviario. La stesura del progetto è stata annunciata nell’edizione 2022 della stessa Green Logistics Expo, e ora toccherà agli stakeholders istituzionali insieme agli operatori dell’ultimo miglio ferroviario confrontarsi sulla realizzazione di questa Carta.

“L’wultimo miglio ferroviario è una criticità”

A commentare il nuovo progetto e le ragioni della sua nascita è Clemente Carta, presidente di Fermerci: “Si conclude un percorso avviato due anni fa nella stessa fiera di Padova dalla nostra organizzazione. Nel documento che presenteremo emerge la necessità di intervenire sull’ultimo miglio ferroviario, ancora una delle principali criticità della logistica ferroviaria”.

Casa Fermerci

Non finiscono qui le novità che riguardano Fermerci. L’azienda infatti, oltre alla Carta, presenterà nella cornice della Green Logistics Expo anche il progetto “Casa Fermerci”; si tratterà di uno spazio espositivo pensato per permettere agli associati di presenziare alle principali fiere nazionali e internazionali d’interesse per il settore.

Leggi anche: Trenitalia, dasabato 21 il check in diventa automatico