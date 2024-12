Fermerci ha commentato la presentazione del Piano Strategico 2025-2029 di Fs. Per il Presidente Carta, si tratta di “una risposta ambiziosa alle sfide del Paese”, ma “serve quadro regolatorio chiaro e certo per gli investimenti“.

Fermerci, soddisfatti del Piano Strategico Fs

L’Associazione Fermerci ha espresso un giudizio favorevole sulla presentazione del Piano Strategico 2025-2029, illustrato dall’Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato Italiane, Stefano Antonio Donnarumma. Con oltre 100 miliardi di euro di investimenti previsti nei prossimi cinque anni, Clemente Carta (presidente di Fermerci) lo ha definito “una risposta ambiziosa e concreta alle sfide infrastrutturali, economiche e ambientali del Paese”.

Secondo Carta, il Piano traccia una visione strategica chiara per lo sviluppo del sistema ferroviario italiano, con particolare attenzione al trasporto merci su rotaia, un settore ritenuto cruciale per la crescita sostenibile dell’Italia. L’Associazione ha apprezzato in modo particolare il focus sul potenziamento delle infrastrutture ferroviarie e sullo sviluppo del trasporto intermodale, elementi che, secondo Fermerci, sono fondamentali per rendere il settore più competitivo e ridurre l’impatto ambientale della logistica.

Connessione logistica e offerta integrata

Un aspetto chiave del Piano riguarda il rafforzamento delle connessioni tra i principali nodi logistici del Paese e lo sviluppo di un’offerta integrata per il trasporto merci. Carta ha inoltre sottolineato l’importanza della maggiore connessione del trasporto ferroviario merci con i porti nazionali, un punto enfatizzato anche da Donnarumma. Questo aspetto si inserisce nel contesto della transizione ecologica, di cui il trasporto ferroviario, grazie alla sua impronta carbonica notevolmente inferiore rispetto ad altre modalità di trasporto, si configura come un protagonista chiave. Fermerci ha poi anche evidenziato l’importanza di innovazione tecnologica, digitalizzazione dei processi e sviluppo di partnership per sostenere il trasporto multimodale. “Questi sono passi fondamentali per rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione”, ha dichiarato Carta.

Tuttavia, il presidente di Fermerci ha sottolineato che, sebbene gli investimenti infrastrutturali siano necessari, è altrettanto fondamentale che vengano accompagnati da un quadro regolatorio chiaro e certo, oltre che da politiche di sostegno per le imprese che forniscono servizi essenziali per il sistema economico-industriale nazionale. Concludendo, Carta ha affermato che il Piano Strategico 2025-2029 rappresenta un’opportunità cruciale per rilanciare il trasporto merci su ferrovia, con benefici duraturi sia per il Sistema Paese che per l’ambiente, grazie a un approccio che integra sostenibilità, innovazione e competitività.