TRENO

Bologna-Prato, riprendono i lavori RFI sul corridoio merci: un passo avanti per la logistica europea

Dopo la conclusione della terza fase dei lavori a novembre, riprendono oggi gli interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea ferroviaria convenzionale Bologna-Prato. Il progetto, parte integrante del corridoio ferroviario Scandinavia-Mediterraneo, mira ad adeguare la tratta agli standard europei per il traffico merci, con un investimento complessivo di oltre 530 milioni di euro.

La linea, strategica per collegare i porti della Toscana e il sistema logistico dell’Emilia-Romagna con il centro e il nord Europa, vedrà impegnati fino a 300 tecnici di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) e delle imprese appaltatrici, supportati da 20 mezzi d’opera.

Calendario dei lavori

Le attività si protrarranno fino alla fine del 2025 con un programma articolato:

16 dicembre 2024 – 2 maggio 2025 : chiusura nei giorni feriali, dalle 9.30 alle 13.30, tra Pianoro e Vernio.

: chiusura nei giorni feriali, dalle 9.30 alle 13.30, tra e 5 maggio – 26 settembre 2025 : chiusura feriale limitata alla tratta San Benedetto Val di Sambro-Vernio .

: chiusura feriale limitata alla tratta . 29 settembre – 13 dicembre 2025: chiusura dell’intera tratta San Benedetto Val di Sambro-Vernio, operativa tutti i giorni per l’intera giornata.

Nel corso dell’anno, per tredici fine settimana (di cui dieci tra Pianoro e Prato e 3 tra San Benedetto Val di Sambro e Prato), la linea sarà chiusa per 31 ore consecutive. Gli interventi sono stati pianificati in accordo con le Regioni Emilia-Romagna e Toscana, grazie alla “cabina di regia” istituita per monitorare i lavori.

Lo scopo dei lavori

I cantieri si concentreranno su gallerie, binari, impianti tecnologici e linee elettriche, con l’obiettivo di consentire il passaggio di treni merci equipaggiati per semirimorchi e container High Cube, promuovendo il concetto di “autostrada viaggiante”. Di particolare rilievo i lavori nelle 17 gallerie della tratta Pianoro-San Benedetto Val di Sambro, tra cui la Grande Galleria dell’Appennino, lunga 19 km.

Secondo Rfi, l’aggiornamento dei sistemi di gestione della circolazione migliorerà l’efficienza e l’affidabilità del traffico ferroviario, non solo per le merci ma anche per i pendolari e i treni a lunga percorrenza. Proseguono inoltre i miglioramenti nelle stazioni lungo la tratta. Nel 2024 sono stati completati interventi significativi, tra cui l’innalzamento del marciapiede 2 a Pianoro, la costruzione del secondo marciapiede e l’installazione di ascensori a Vaiano e Vernio. Per il 2025 sono previsti ulteriori interventi, come l’innalzamento del terzo marciapiede a Vernio e del primo a Vaiano, oltre al restyling dei fabbricati viaggiatori e al miglioramento del sottopassaggio nella stazione di Vernio.

L’adeguamento della linea Bologna-Prato rappresenta un elemento chiave per lo sviluppo logistico italiano ed europeo, rafforzando il ruolo dell’Italia come hub strategico nel traffico merci tra il Mediterraneo e il Nord Europa. Gli interventi in corso, grazie alla loro portata tecnologica e infrastrutturale, segnano un passo decisivo verso un sistema ferroviario più moderno, efficiente e sostenibile.

