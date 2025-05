TRENO

Consegnate le prime due locomotive Traxx Universal del 2025 ad opera di Alstom. Al via il maxi piano da 323 milioni di euro per il rinnovo della flotta Mercitalia Rail entro il 2027

Mercitalia Rail inaugura la nuova generazione Traxx

Mercitalia Rail, società del Polo Logistica del Gruppo FS, ha ricevuto le prime due locomotive elettriche Traxx Universal di nuova generazione, dando così il via al programma di consegne che prevede l’arrivo di 70 nuovi mezzi entro il 2027. La fornitura, del valore di oltre 323 milioni di euro e assegnata nel giugno 2024, è frutto della storica collaborazione con Alstom, che produce i veicoli presso lo stabilimento di Vado Ligure. I nuovi modelli sono progettati specificamente per il trasporto merci e dotati di soluzioni avanzate in termini di efficienza energetica, capacità di trazione e affidabilità. Parte della flotta sarà equipaggiata con tecnologia Last Mile, fondamentale per operare anche su tratti non elettrificati, come quelli presenti in porti, terminal e aree industriali.

Alstom e FS insieme per un futuro del freight più tecnologico e integrato

Il progetto si inserisce all’interno del Piano Strategico del Polo Logistica del Gruppo FS. L’obiettivo è rafforzare il trasporto merci ferroviario rendendolo sempre più moderno, sostenibile e integrato con le altre modalità di movimentazione. “La partnership storica con Alstom si fonda sull’obiettivo comune di migliorare ed efficientare il trasporto merci dal punto di vista dell’innovazione e della sostenibilità ambientale”, ha dichiarato Sabrina De Filippis, AD di Mercitalia Logistics. Un concetto condiviso anche da Michele Viale, Managing Director di Alstom Italia. “La consegna delle prime due locomotive segna un momento significativo nella realizzazione di un progetto strategico per la mobilità delle merci in Italia. La produzione a Vado Ligure è una dimostrazione concreta del nostro impegno per un sistema di trasporto ferroviario sempre più competitivo e tecnologicamente avanzato” ha dichiarato Viale. Le nuove locomotive andranno a integrarsi con le 60 Traxx Universal già in servizio.

Leggi anche: