TRENO

FS, nuovi fondi per i lavori sulle infrastrutture al sud. 9 miliardi per la linea AV Salerno-Reggio Calabria, ma non solo

Fs, 9 miliardi di euro di lavori sulla linea Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria.

Lavori sull’AV, c’è l’ok del Ministero

Il Ministero dell’Ambiente e della sicurezze energetica ha dato l’ok ai lavori per 9 miliardi di euro di Fs sulla linea Alta Velocità che collega Salerno e Reggio Calabria. La commissione ha espresso all’unanimità un parere favorevole agli interventi di RFI su due lotti del progetto. Si lavorerà su circa 100 km di territorio, andando a toccare ben tre regioni: Calabria, Campania e Basilicata. C’è solamente da chiudere la valutazione d’impatto ambientale, ma questo via libera rappresenta un passo fondamentale verso l’approvazione dei lavori.

Cosa cambia sulla linea Salerno-Reggio Calabria

La linea AV Salerno-Reggio Calabria sarà dunque rinnovata e migliorata grazie a questi interventi. L’obbiettivo di Fs, infatti, è migliorare sia la circolazione merci che il trasporto passeggeri. Ridurre i tempi di percorrenza tra Roma e Reggio Calabria il focus principale di RFI. C’è la volontà di Fs di garantire l’Alta Velocità anche alle zone di quelle regioni che attualmente non possono accedervi con facilità. Inoltre, questo progetto potenzierà anche i collegamenti verso la Sicilia, Potenza, Cosenza e verso alcune zone della Calabria (quelle sul mar Jonio). Per quanto riguarda il lato merci, sono previsti netti miglioramenti verso Gioia Tauro, Paola e Bari.

I costi degli interventi

Complessivamente, il costo di tutti gli interventi previsti ammonta a circa 30 miliardi di euro. Il progetto, infatti, si articola in diversi “pacchetti”. Il primo riguarda Battipaglia-Praia, e si estende per 127 km. Poi, nei pressi di Romagnano, verrà realizzata l’interconnessione di collegamento con l’attuale linea che collega Battipaglia, Potenza, Metaponto e Taranto. Il lotto Romagnano-Praia proseguirà verso sud, per l’interconnessione con la linea di cui sopra Battipaglia-Taranto, fino ad arrivare verso l’area costiera. Da lì, l’infrastruttura proseguirà a fianco della linea tirrenica fino a Praia. Il secondo lotto è ancora in progettazione, per quanto riguarda il tracciato, e l’iter autorizzativo per l’intervento di raddoppio (con la nuova galleria Santomarco) sulla linea Paola/San Lucido – Cosenza non è ancora terminato.

Leggi anche: Treni Turistici Italiani, due nuove tratte in arrivo per l’autunno