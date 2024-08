TRENO

Fs Treni Turistici Italiani annuncia l’arrivo di due nuove tratte per l’autunno

Fs Treni turistici, le nuove tratte

La società di Ferrovie dello Stato Fs Treni Turistici Italiani, nata nel 2023 e che si occupa della creazione di pacchetti e servizi specifici per il turismo, ha diramato un comunicato in cui annuncia nuove tratte. Due, nello specifico: L’Espresso Langhe-Monferrato e l’Espresso Assisi.

I nomi dei due nuovi treni dicono tutto o quasi. L’Espresso Assisi, per esempio, collegherà Roma con la nota città umbra. Non si tratta di un ordinario collegamento come quelli già esistenti tra le due città e coperti dai treni regionali, però. L’Espresso Assisi, innanzitutto, viaggerà solo nei fine settimana. Tutti i sabati e le domeniche a partire dal 5 ottobre al 1 dicembre, partirà da Roma Termini ed effettuerà le fermate di Terni, Spoleto, Foligno e Spello, tutte in terra umbra. All’interno del treno, è prevista la presenza di salottini privati per i viaggiatori e di un vagone bar/ristorante. L’orario è già stato pubblicato sulla pagina web di Fs Treni Turistici Italiani: partenza alle 10.05 e arrivo alle 12.18 il sabato, partenza alle 8.30 e arrivo alle 11.02 la domenica. Per quanto riguarda il ritorno, di sabato il treno partirà da Assisi alle 18 con arrivo a Roma Termini alle 21.35. La domenica, partenza alle ore 16.58 e arrivo a Roma alle 19.10. Lungo tutte le fermate intermedie, nei viaggi d’andata si potrà solo scendere, e in quelli di ritorno si potrà solo salire.

L’Espresso Langhe-Monferrato

L’altra novità in casa Fs Treni Turistici Italiani è l’Espresso Langhe-Monferrato. Destinazione Piemonte, dunque: il treno, sempre in partenza da Roma Termini, fermerà a Nizza, Monferrato e Asti, il capolinea. Anche qui, gli orari sono già noti. Innanzitutto, il treno circolerà da Roma ad Asti tutti i venerdì di ottobre, più giovedì 31. I ritorni sono previsti per ogni domenica dal 6 ottobre al 3 novembre. A differenza dell’Espresso Assisi, la cui percorrenza sarà molto più breve, stavolta si tratterà di un treno notturno. Il treno partirà da Roma Termini alle 19.57, con arrivo ad Asti la mattina seguente alle 10.35. Nelle due fermate intermedie sarà possibile solo la discesa dal treno. Il ritorno, invece, è previsto da Alba alle 18.55 con arrivo a Roma Termini alle 06.33, con le fermate intermedie in cui si potrà solamente salire. A bordo, oltre alla cabina bar/ristorante, è dunque prevista la presenza di cuccette (anche riservate), cabine letto private e servizio colazione.

Sul sito di Treni Turistici Italiani sono già disponibili i biglietti.

