Continua il successo di Azimut al Salone nautico di Genova che per il secondo anno consecutivo premia il cantiere per il livello di innovazione e design a bordo delle sue imbarcazioni.

Quest’anno Azimut si aggiudica il Design Innovation Award 2024, assegnato al modello Seadeck 7, nella categoria imbarcazioni a motore oltre i 14 metri, riconosciuto dalla giuria per essere “uno yacht ibrido che integra soluzioni sostenibili con una visione collaborativa”

Seadeck 7 è il primo yacht full hybrid sotto i 24 metri che unisce alimentazione ibrida e propulsione IPS di Volvo Penta.

Il Seadeck 7 di Azimut

La Serie Seadeck, nata dalla collaborazione di Azimut con Alberto Mancini che ha disegnato le linee esterne e Matteo Thun & Antonio Rodriguez per gli interni, rappresenta un compendio delle soluzioni oggi disponibili per abbattere consumi ed emissioni di CO2.

Lo yacht permette di raggiungere una riduzione delle emissioni fino al 40% in un anno di uso medio rispetto a barche comparabili per peso e dimensioni con propulsione in linea d’asse e carena tradizionale. Il -30% è dato dall’architettura navale avanzata dello yacht, che integra uso estensivo del carbonio per alleggerire la struttura della barca con carena e propulsioni ad alta efficienza. Il restante -10% è il risultato dell’architettura ibrida e delle più innovative tecnologie nel campo dell’elettrificazione.

Ibrido ed elettrico

Il nuovo Seadeck 7 è una pietra miliare nella rotta green tracciata dal Cantiere. È infatti il primo yacht al mondo ad abbinare alimentazione ibrida e propulsione IPS di Volvo Penta. Il rivoluzionario pacchetto ibrido-elettrico, risultato della collaborazione tra Volvo Penta e il Dipartimento R&D del Gruppo Azimut|Benetti, consente di ormeggiare e navigare in modalità completamente elettrica fino a 11 nodi di velocità e passare agevolmente dal motore elettrico a quello termico, senza generatore a bordo.

Il sistema Full Hybrid di Seadeck 7

L’Hybrid Boost permette un’accelerazione più potente, il sistema di energy recovery di recuperare energia durante la navigazione e la modalità fast charging di ricaricare rapidamente le batterie attraverso l’utilizzo dei motori termici. Durante le soste in rada le batterie di bordo alimentano tutti i servizi di bordo fino a 12 ore. Il sistema facilita anche l’accesso alle zone a zero emissioni.

Il sistema Full Hybrid installato sul Seadeck 7 apre nuove frontiere, consentendo per la prima volta di rendere disponibili i benefici dell’elettrificazione anche su motoryacht di medie dimensioni a gestione familiare.