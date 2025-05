PORTI

Registrato un record per valore della produzione di 44,8 mln, per utile, pari a 4,8 mln e di traffico con 411.958 TEU

Interporto Padova Spa, approvato ieri dai soci il Bilancio 2024 che si chiude in maniera estremamente positiva confermando appieno la tendenza degli ultimi esercizi:

• Utile netto dopo le imposte di 4,819 milioni di euro

• L’EBITDA (il differenziale tra il valore della produzione e i costi della produzione, depurato degli ammortamenti, degli accantonamenti e dei contributi vari) è pari 14,9 milioni di euro (36,62% sui ricavi tipici della produzione)

• Valore della produzione complessivo è pari a 44,842 milioni di euro (+7,3%) il risultato più alto in assoluto nella storia della Società

Incremento del 6,4% per l’Interporto di Padova

Nel corso del 2024, Interporto Padova ha movimentato 411.958 TEU, registrando un incremento del 6,4% rispetto all’anno precedente. Un risultato particolarmente significativo considerando il contesto internazionale complesso, segnato da fattori critici come una nuova crisi dei traffici che transitano per il Canale di Suez, conflitti geopolitici e problematiche infrastrutturali sulla rete ferroviaria italiana ed europea.

Il comparto immobiliare vede una copertura totale degli spazi disponibili, con introiti ammontanti a oltre 19,6 milioni di euro, con un incremento pari al 13,43% rispetto allo scorso anno, mentre quello relativo all’attività intermodale è pari a 16,7 milioni di euro con una crescita del 11,49%.

Un bilancio con numeri da record

Il presidente Luciano Greco ha dichiarato:” E’ un bilancio con numeri da record sia dal punto di vista operativo, rappresentativo dell’attività del terminal che raggiunge il picco storico di quasi 412 mila TEU, ma soprattutto economico, con un utile di oltre 4,8 milioni di euro. Quindi ricavi in crescita, margini operativi che crescono, un’attività logistica, che è la nostra cassaforte, che va molto bene e un’attività intermodale, che è la parte un po’ meno remunerativa, comunque molto efficiente”.

Roberto Crosta segretario della Camera di Commercio ha aggiunto: “Come Camera di Commercio siamo molto felici del risultato di Bilancio 2024 dell’Interporto, sia da un punto di vista di risultato puro, perché un utile di oltre 4 milioni di euro va salutato con estremo favore, ma anche per la strategia che c’è sotto, delineata dal Consiglio d’Amministrazione, soprattutto per l’operazione finalizzata alla ricerca di un partner per il terminal intermodale”.

Il vicesindaco di Padova Andrea Micalizza commenta “Come Comune siamo estremamente soddisfatti dei risultati evidenziati in questo bilancio. Ringrazio il Presidente, lo staff e chi sta contribuendo al lavoro ottimo di una realtà che noi riteniamo sempre più importante nella nostra città e nel nostro territorio, una realtà con la quale abbiamo anche alcune partite importanti in campo. Abbiamo un giudizio molto positivo anche di come sta andando, la fusione per incorporazione con Zip, riteniamo che questa costruisca collaborazioni e sinergie significative anche per la città, oltre che per l’Interporto e la gestione della zona industriale e quindi apprezziamo particolarmente la prima operazione positiva, il progetto di comunità energetica rinnovabile, presentato pochi giorni fa. Credo che sia un bel risultato che mostra non solo i numeri e non solo connessioni, ma anche un’attenzione ai temi della sostenibilità legati ai temi del progresso e dello sviluppo”.

Il vicepresidente della Provincia Daniele Canella dichiara: Diciamo che i numeri sono eloquenti e il bilancio che abbiamo approvato all’unanimità parla di una società in crescita con una forte visione che sta portando risultati inequivocabili e quindi la strada è giusta. L’Interporto lo scorso anno ha portato a termine delle operazioni molto importanti, come la fusione per incorporazione della ZIP, con una chiara visione strategica che denota la centralità di questa società nell’economia padovana e veneta e un futuro che sicuramente sarà importante”.

