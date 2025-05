CROCIERE

Il Commissario per le Crociere a Venezia e APV Investimenti hanno sottoscritto il contratto d’acquisto dalla Società Intermodale Marghera s.r.l. dell’area sita sul Canale Nord Sponda Nord per 10 ettari circa di estensione.

Il Governo ha individuato l’area con il D.L. 103/2021 e i successivi decreti attuativi, per ospitare il nuovo Terminal passeggeri, con tutti i servizi annessi, e i due approdi temporanei per navi da crociera di lunghezza fino a 300 metri che accederanno dal Canale Malamocco-Marghera.

Crociere Venezia e l’elettrificazione delle banchine

Nell’area sono sono attualmente in corso i lavori di realizzazione degli impianti per l’elettrificazione del nuovo terminal crociere e delle banchine, così da consentire l’alimentazione delle navi da crociera ormeggiate presso i due accosti mantenendo quindi i motori spenti.

Questo primo intervento in corso di esecuzione rientra nella strategia di riduzione delle emissioni atmosferiche e dello sviluppo del cold ironing, ed è stato affidato all’impresa a NBI S.p.A. del gruppo Webuild Group S.p.A., per 18,5 milioni di euro, finanziato attraverso il fondo Next Generation EU – Pnrr per 29 milioni di euro.

Un terminal crociere su due livelli

Il Commissario per le Crociere ha inoltre completato la progettazione definitiva del nuovo Terminal passeggeri e delle due banchine che arriverà entro la prossima settimana alla Commissione nazionale VIA presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Il futuro Terminal crociere, progettato su due livelli, occuperà una superficie di circa 10.000 mq e sarà dotato di impianti di ultima generazione per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il terminal comprenderà anche sale arrivi e riconsegna bagagli, a servizio delle due navi che ormeggeranno presso la nuova banchina. Previste anche opere di marginamento per la messa in sicurezza ambientale dell’area. Completeranno l’intervento gli spazi da destinarsi a posto di frontiera, con annessa dotazione di uffici riservati alle forze dell’ordine e di controllo, viabilità pedonale protetta e viabilità riservata ai mezzi pesanti impegnati nel rifornimento delle navi. L’importo dei lavori stimato in questa fase progettuale ammonta a oltre 67 milioni di euro e si prevede la piena operatività del nuovo Terminal passeggeri e delle banchine nella stagione crocieristica 2028.

Area parcheggio

Inoltre, nella porzione di area rilevata da APVI, su indirizzo dell’ADSPMAS, avente una superficie di circa 40.000 mq, è prevista la realizzazione un parcheggio a prevalente servizio dell’attività crocieristica. Anche tale parcheggio è progettato dal Consorzio CIOOMM e aspetta la Valutazione di Impatto Ambientale unitamente al progetto del nuovo Terminal passeggeri e delle banchine.

