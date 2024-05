NAVE

La prima linea marittima ro-ro tra l’Egitto e l’Italia dovrebbe partire in autunno. Si tratta di un progetto sul quale i due paesi lavorano da tempo.

Ne hanno parlato al Cairo l’Ambasciatore Michele Quaroni e il Ministro dei Trasporti egiziano Kamel Al-Wazir.

“La linea contribuirà a servire il commercio estero dell’Egitto – ha sottolineato il ministro -, dato che l’Italia è uno dei Paesi più importanti per le esportazioni egiziane che, da lì, viaggiano verso il resto d’Europa, mentre i porti egiziani rappresentano per l’Italia la porta d’ingresso verso l’Africa e i Paesi del Golfo. Un progetto, particolarmente a cuore del Presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi.

Italia: opportunità di investimento per le imprese in Egitto

L’Ambasciatore d’Italia al Cairo Michele Quaroni ha ringraziato il Ministro dei Trasporti per la collaborazione nell’implementare il servizio, sottolineando l’interesse del governo italiano per la gestione di questa linea tra l’Egitto e l’Italia, in particolare per la sua importanza nel facilitare gli spostamenti del commercio tra i due Paesi e per ridurre i tempi di arrivo delle merci egiziane non solo in Italia ma anche in Europa.

“Inoltre – ha concluso Quaroni – questa linea contribuirà a incoraggiare e aumentare gli investimenti italiani in Egitto, soprattutto per cogliere appieno le potenziali opportunità d’affari in questo Paese, che rappresenta un mercato di grande interesse per le aziende italiane”.

Potrebbe interessarti anche:

Come funzionerà la nuova linea marittima ro-ro

La linea marittima ro-ro tra l’Egitto e l’Italia impiegherà solo 60 ore per trasportare i prodotti tra Trieste e Damietta. Dopo l’arrivo i prodotti saranno sdoganati già nel corso del tragitto marittimo grazie a un accordo tra agenzia delle dogane per l’uso di tecnologia Blockchain. L’incontro tra il ministro e l’ambasciatore è avvenuto dopo aver esaminato gli ultimi sviluppi relativi al progetto di messa in servizio e apertura della linea rapida marittima per prodotti agricoli altamente deperibili tra Damietta e Trieste.