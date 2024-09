PORTI

Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Mario Sommariva, si è dimesso questa mattina e lascerà il suo incarico dal prossimo 1 ottobre 2024.

Mario Sommariva ha comunicato le dimissioni poche ore fa con una mail, ai membri del Comitato di Gestione e dell’Organismo di Partenariato, dove annunciava di avere provveduto stamani a trasmettere la sua decisione al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nel testo Sommariva ringraziai membri per il lavoro svolto insieme, sempre nell’interesse dei due porti di La Spezia e Marina di Carrara, e per i rapporti che si sono instaurati, ispirati da stima e rispetto reciproco.

Il Presidente ha inviato una mail anche ai dipendenti delle due sedi AdSP della Spezia e di Marina di Carrara, annunciando la notizia delle sue dimissioni, e cogliendo l’occasione per ringraziare tutti per la collaborazione e l’impegno da loro profuso nel lavoro in questi anni che, ha sottolineato, per lui sono stati “belli ed importanti”.

Sommariva ha ottenuto l’incarico di Presidente dei porti della Spezia e Marina di Carrara nel dicembre del 2020 e avrebbe concluso il suo mandato nel dicembre del 2024. Al momento, l’Autorità Portuale della Spezia e Marina di Carrara sarà commissariata in attesa della nomina di un nuovo Presidente.

“Mi auguro che prevalga l’esigenza di dare continuità al nostro lavoro – e che per il ruolo di commissario sia selezionata Federica Montaresi, la mia segretaria generale” – ha annunciato il Presidente uscente, smentendo le le voci che lo volevano candidato a Palazzo San Giorgio.

