CAMION

Ecco il programma: conferenze, test drive, Driver and Family Weekend, Truck Racing Paddock

IAA Transportation 2024 dal 17 al 22 settembre 2024 a Hannover la fiera del settore trasporti. Ampio programma allo IAA 2024 tra conferenze, test drive, Driver and Family Weekend, Truck Racing Paddock

Dal 17 al 22 settembre 2024, Hannover ospiterà IAA Transportation 2024, la fiera internazionale di riferimento per il settore dei trasporti, dei veicoli commerciali e della logistica.

L’IAA 2024 rappresenta un punto d’incontro globale per aziende e professionisti del settore dei trasporti, con oltre 1.650 espositori provenienti da 41 Paesi e una partecipazione internazionale record del 73%.

Persone e merci in movimento

Il tema centrale dell’edizione IAA 2024, “Persone e merci in movimento“, riflette l’attenzione dell’IAA Transportation sulle sfide e le opportunità future per il settore dei trasporti.

Le principali innovazioni riguarderanno i sistemi di trazione elettrica e a idrogeno, con una particolare enfasi sul Megawatt Charging System (MCS), che promette una ricarica rapida ed efficiente per i veicoli commerciali pesanti.

Inoltre, l’aumento dei produttori di furgoni elettrici e celle a batteria conferma la crescente rilevanza delle soluzioni sostenibili. L’IAA Transportation si distingue come piattaforma leader per presentare anteprime mondiali, con oltre 145 innovazioni attese per questa edizione.

Test drive allo IAA Transportation 2024

Uno dei momenti più attesi dell’evento IAA Transportation 2024 sarà l’opportunità per i visitatori di partecipare a test drive di veicoli commerciali innovativi, tra cui camion elettrici e alimentati a idrogeno.

Questi test drive allo IAA 2024 offrono una dimostrazione pratica delle prestazioni delle tecnologie all’avanguardia nel settore dei trasporti.

Sostenibilità e obiettivi climatici allo IAA 2024

Durante la conferenza stampa IAA 2024, Hildegard Müller, Presidente della VDA, ha sottolineato l’importanza del settore dei veicoli commerciali nel raggiungimento degli obiettivi climatici globali.

Con un forte impegno verso la neutralità climatica, l’IAA Transportation 2024 rappresenta una vetrina per soluzioni ecologiche che mirano a rivoluzionare il settore.

Weekend dedicato a conducenti e famiglie con lo IAA 2024 Truck Racing Paddock

Novità assoluta per il 2024 è l’IAA Driver and Family Weekend, che si terrà il 21 e 22 settembre. Questo fine settimana speciale offrirà una serie di attrazioni per conducenti e famiglie. Tra cui il Truck Racing Paddock e un’area dedicata a spettacoli e intrattenimento.

Conference: il futuro dei trasporti in discussione

L’evento sarà arricchito dalla IAA Conference. Leader del settore come Martin Daum di Daimler Truck Holding e Harald Seidel di DAF Trucks NV discuteranno del futuro per l’industria dei trasporti.

Al centro del dibattito ci saranno le questioni legate alla sostenibilità, all’espansione delle infrastrutture e all’innovazione tecnologica.

L’IAA Transportation 2024 si preannuncia come un evento imperdibile per chiunque operi nel settore della logistica e dei trasporti. Con una partecipazione internazionale senza precedenti e un focus sulle tecnologie del futuro, la fiera IAA 2024 di Hannover offrirà una visione completa delle innovazioni che trasformeranno il settore dei trasporti nei prossimi anni.

