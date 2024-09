CAMION

In occasione dell’IAA 2024, Daimler Truck presenta uno dei veicoli più attesi nel settore del trasporto merci sostenibile: il camion elettrico Mercedes-Benz eActros 600.

Il camion elettrico eActros 600, presente allo IAA 2024, rappresenta un punto di svolta nel trasporto su strada a lungo raggio, combinando elevate prestazioni, efficienza energetica e riduzione delle emissioni.

Daimler Truck annuncia allo IAA2924 che la produzione in serie del camion elettrico Mercedes-Benz eActros 600 inizierà a novembre 2024 presso lo stabilimento di Wörth, consolidando l’impegno di Daimler verso una mobilità più sostenibile.

Camion elettrico Mercedes-Benz eActros 600 allo IAA 2024

Il camion elettrico Mercedes-Benz eActros 600 è dotato di batterie ad alta capacità che superano i 600 kWh, garantendo un’autonomia di 500 chilometri con una singola carica. Questo risultato lo rende uno dei mezzi pesanti altamente competitivi nel trasporto su lunghe distanze, tradizionalmente dominato da camion diesel.

Inoltre, il sistema di recupero dell’energia in frenata del camion elettrico Mercedes-Benz eActros 600 permette di migliorare ulteriormente l’efficienza, con una media del 25% dell’energia recuperata durante il funzionamento.

Durante l’European Tour, due prototipi di camion elettrico Mercedes-Benz eActros 600, prossimi alla produzione, hanno percorso oltre 15.000 chilometri attraversando 22 Paesi europei, dimostrando l’affidabilità e l’efficienza energetica del veicolo. I

l consumo medio durante il test è stato di 103 kWh per 100 chilometri, un risultato sorprendente che, se paragonato ai veicoli diesel, corrisponderebbe a circa 10 litri di carburante per 100 chilometri, una prestazione impossibile per un camion tradizionale.

Il camion elettrico Mercedes-Benz eActros 600 per la decarbonizzazione del trasporto merci

Daimler Truck ha posizionato il camion elettrico eActros 600 come una delle soluzioni chiave per ridurre le emissioni di CO2 nel trasporto merci.

Il segmento del trasporto merci a lungo raggio è responsabile di circa due terzi delle emissioni di CO2 prodotte dai camion, rendendo importante l’adozione di veicoli elettrici.

Il camion elettrico Mercedes-Benz eActros 600, grazie alla sua autonomia e alla possibilità di ricaricare durante le pause previste dalla legge, permetterà di percorrere oltre 1.000 chilometri al giorno con un ciclo di lavoro continuo, senza dover attendere infrastrutture di ricarica più avanzate come il megawatt charging.

La decisione di avviare la produzione in serie del camion eActros 600 a partire da novembre 2024 risponde alla crescente domanda di soluzioni di trasporto a zero emissioni.

Daimler Truck ha già registrato oltre 2.000 ordini per il camion elettrico Mercedes-Benz eActros 600, con l’aspettativa che la domanda continui a crescere nel corso del 2024, in risposta alle normative ambientali sempre più stringenti.

TruckCharge: punti di ricarica camion elettrico e supporto clienti

Uno dei punti chiave per l’adozione di massa dei camion elettrici è l’infrastruttura di ricarica. Daimler Truck ha lanciato il nuovo marchio TruckCharge, che offre una serie di soluzioni per la ricarica e la gestione delle flotte elettriche.

TruckCharge fornirà consulenza per la creazione di infrastrutture di ricarica presso i depositi delle aziende di trasporto e gestirà i processi di ricarica su strada tramite la Charging Card, che consente la ricarica senza contanti presso stazioni pubbliche.

TruckCharge dimostra l’impegno di Daimler Truck nel rendere la mobilità elettrica accessibile e redditizia per i gestori di flotte, non solo attraverso veicoli innovativi, ma anche attraverso servizi e soluzioni per facilitare la transizione verso una mobilità elettrica.

Modelli e innovazioni Daimler Truck IAA 2024

All’IAA 2024, Daimler Truck presenta una vasta gamma di veicoli elettrici e a idrogeno, sottolineando il proprio impegno verso la mobilità sostenibile. Oltre all’eActros 600, i visitatori potranno scoprire:

FUSO Next Generation eCanter: un veicolo per la raccolta dei rifiuti completamente elettrico, ideale per le operazioni urbane.

GenH2 Truck: camion alimentato da celle a combustibile a idrogeno, progettato per lunghi percorsi e carichi pesanti.

Actros L: nuova versione con aerodinamica migliorata, ottimizzata per ridurre i consumi.

eCitaro K: nuovo autobus urbano elettrico, con un passo più corto per una maggiore manovrabilità.

Tourismo Safety Coach: autobus turistico di ultima generazione con tecnologie avanzate di sicurezza.

