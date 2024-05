NAVE

Le selezioni avverranno attraverso diversi recruiting days in varie città italiane

Il Gruppo Grimaldi offre nuove opportunità di lavoro. La ricerca avviene attraverso recruiting days per la ricerca di personale di bordo in tutte le sezioni – hotel, macchina e coperta, da inserire nei propri equipaggi altamente qualificati.

Calendario appuntamenti

Il calendario degli appuntamenti è sempre più ricco e in continuo aggiornamento. Dopo il successo delle date autunnali, i prossimi appuntamenti si terranno a maggio nelle città di Livorno (11 maggio), Palermo (23 maggio) e Napoli (29 maggio). A partire da settembre sono già previste nuove date in tutta Italia. Dettagli e aggiornamenti su tutti i recruiting days saranno pubblicati regolarmente sulle pagine LinkedIn e Instagram della Compagnia e nel gruppo Facebook dedicato alle opportunità di lavoro a bordo delle navi Grimaldi.

Le figure ricercate

il Gruppo Grimaldi è alla ricerca di nuovi candidati per un ventaglio ampio di posizioni, che includono, oltre a quelle già aperte negli scorsi mesi, anche le seguenti nuove qualifiche: addetti alle pulizie per le sezioni hotel e cucina, panettieri, baristi, cuochi ed aiuto cuoco, commessi di negozio, elettricisti, ottonai (idraulici di bordo), carpentieri (addetti alla riparazione di strutture in legno, ferro e suppellettili).

Come partecipare ai recruiting days

Per partecipare ai recruiting days, è possibile presentare la propria candidatura accedendo al portale Lavora Con Noi del Gruppo Grimaldi e selezionando le sezioni dedicate al personale di bordo.

Le selezioni sono aperte anche a chi non ha ancora completato i corsi STCW: a quanti dimostreranno di avere le giuste qualità, il Gruppo Grimaldi offrirà gratuitamente i corsi necessari all’imbarco.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo crew@grimaldi.napoli.it.