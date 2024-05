NAVE

Grimaldi Lines e Trenitalia insieme in una partnership in grado di offrire un trasporto marino e ferroviario in un unico biglietto ai passeggeri.

Il nuovo biglietto treno + nave sarà acquistabile in un’unica soluzione attraverso tutti i canali di vendita di Trenitalia.

Si tratta di una nuova opportunità, che Grimaldi Lines e Trenitalia offrono al mercato dei viaggiatori , con la possibilità di raggiungere la destinazione di vacanza in maniera comoda e a bordo di mezzi di trasporto sostenibili.

Grimaldi Lines e Trenitalia insieme per l’intermodalità

Guido Grimaldi, Corporate Short Sea Shipping Commercial Director di Grimaldi Group dichiara: “Questa è una partnership fortemente voluta dal Gruppo Grimaldi e da Trenitalia, con l’obiettivo di creare una rete di trasporti combinati e di favorire una mobilità collettiva capillare e sostenibile. L’intermodalità è oggi strategica anche per il settore passeggeri, proprio nell’ottica di una maggiore integrazione dei servizi di mobilità e di una forte attenzione al tema della sostenibilità”.

Maria Annunziata Giaconia, Direttore Business Regionale e Sviluppo Intermodale di Trenitalia aggiunge: “Siamo orgogliosi della partnership con Grimaldi Lines, che offrirà ai viaggiatori la possibilità di pianificare in modo ancora più semplice il loro viaggio per le località più belle di Sardegna e Sicilia, nell’ottica di vivere il turismo in maniera accessibile, flessibile e sostenibile” .

Disponibilità e tratte del biglietto combinato Grimaldi Lines – Trenitalia

Il biglietto combinato Grimaldi Lines- Trenitalia è acquistabile da subito, per partenze dal 1° giugno in poi e la sua modalità di acquisto è semplice e veloce. È disponibile sulle destinazioni Sardegna e Sicilia ed abbina i treni di Trenitalia ai collegamenti marittimi Civitavecchia-Olbia, Civitavecchia-Porto Torres, Civitavecchia-Cagliari, Civitavecchia-Arbatax, Napoli-Cagliari, Napoli-Palermo e viceversa. Sarà disponibile prossimamente anche per i collegamenti Livorno-Olbia e Livorno-Palermo.

I collegamenti della Grimaldi Lines

Grimaldi Lines opera nel Mar Mediterraneo con un network di 20 collegamenti marittimi. La sua flotta è composta da cruise ferry e traghetti di ultima generazione, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale. Il Gruppo Grimaldi, infatti, è da sempre in prima linea nella riduzione delle emissioni inquinanti in mare e nell’atmosfera, ottenuta grazie ad una continua ricerca di tecnologie sostenibili avanzate.

L’offerta di Trenitalia per l’intermodalità

L’intermodalità è sempre più protagonista dell’offerta di Trenitalia e permette di accompagnare le persone in un viaggio door-to-door, mettendo il cliente al centro di un’offerta ferroviaria arricchita da altri mezzi di trasporto. Ad oggi Trenitalia offre collegamenti ferroviari diretti o con percorsi pedonali verso 19 porti in tutta Italia. Grazie alla partnership con Grimaldi Lines oggi Trenitalia offre una intermodalità vantaggiosa e preziosa, soprattutto in vista del periodo estivo.

Trenitalia assicura la mobilità delle persone per i collegamenti regionali e a media e lunga percorrenza. Sono oltre 7mila i treni di Trenitalia che viaggiano ogni giorno sulla rete ferroviaria italiana. Impegnata a soddisfare le esigenze delle persone, Trenitalia garantisce i più elevati standard di sicurezza e realizza piani di sviluppo nel rispetto della sostenibilità sociale e ambientale.