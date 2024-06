CROCIERE

Costa Crociere e Trenitalia insieme pe un nuovo servizio di treni charter tra Savona e Genova.

Si tratta di una iniziativa nell’ambito dei servizi integrati nave-treno promossi dalle due compagnie per incentivare la mobilità turistica sostenibile attraverso collegamenti già operativi in altre aree quali Civitavecchia-Roma.

I passeggeri delle navi da crociera Costa in arrivo a Savona, potranno usufruire di escursioni a Genova con treni charter dedicati.

Costa Crociere a Genova con Trenitalia

I croceristi in vacanza sulle navi Costa che vorranno effettuare escursioni a Genova durante la giornata di scalo delle navi a Savona utilizzeranno un servizio di navette che li accompagnerà dal Palacrociere alla stazione di Savona dove troveranno disponibile il servizio di treno a loro dedicato.

Dopo una sosta a Genova, per ammirare la città o per visitare l’Acquario, il treno riporterà i croceristi a Savona, per rientrare in nave attraverso il servizio navetta. Il collegamento è diventato pienamente operativo dall’8 giugno scorso.

“Questa nuova offerta rafforza il nostro impegno per lo sviluppo di operazioni a terra più sostenibili, che prediligano forme di trasporto alternative, quali il trasporto ferroviario”. – ha dichiarato Giuseppe Carino, Senior Vice President Guest Experience & Onboard Sales Operations di Costa Crociere. “Con Trenitalia continuiamo a lavorare per offrire ai nostri ospiti soluzioni di trasporto confortevoli e sostenibili ma anche “dual use”, che integrino le esigenze di trasporto dei residenti locali con quelle dei passeggeri delle navi”.

Il trasporto intermodale per CC e Trenitalia

Mario Alovisi, Direttore Marketing di Trenitalia dichiara: ” Il trasporto intermodale è uno dei pilastri di Trenitalia e intendiamo costruire in ogni porto un’esperienza multimodale che accompagni i crocieristi in un viaggio “green” che includa il treno. È un impegno che abbiamo assunto sia in Italia, sia nei porti degli altri Paesi del mediterraneo, grazie alle nostre controllate estere e a Frecciarossa, Eurocity ed Euronight”.

Costa Crociere e Trenitalia proseguono ad aggiungere nuove opportunità legate al progetto strategico di trasporto sostenibile dei passeggeri, focalizzato su alcuni collegamenti con i porti di destinazione delle navi di Costa Crociere, con il coinvolgimento anche delle istituzioni nazionali, regionali e locali. Tra le varie iniziative ci sono anche lo studio di feeder locali elettrici che collegano porto e stazione, con il contributo di altre società del “Polo Passeggeri” del Gruppo FS Italiane, e di collegamenti ferroviari di “ultimo miglio turistico” porto-città-aeroporto.